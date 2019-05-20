Сбербанк представляет переводы в Европу через Сбербанк Онлайн

Сбербанк представляет сервис денежных переводов за рубеж на счет через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Первыми опцией смогут воспользоваться владельцы устройств с операционной системой iOS, позже она появится на смартфонах с Android.

На первом этапе к сервису денежных переводов «Сбербанк Онлайн» будет подключено 14 европейских государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Эстония. Количество стран для перевода будет постоянно увеличиваться, за ближайший год сервис существенно расширит свою географию. Максимальный лимит денежных переводов зависит от страны, а размер комиссии за транзакцию составляет 1%.

Для совершения перевода клиенту необходимо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» выбрать в меню платежей опцию «За рубеж», далее выбрать страну и указать сумму перевода. После чего ввести номер банковского счета, название банка, имя и фамилию получателя. Максимум через три рабочих дня деньги появятся на счету получателя.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы»:

«Недавно мы запустили сервис по переводам в страны СНГ и ближнего зарубежья. Сегодня мы расширяем географию и запускаем переводы на счета в банки Европы. Оформление перевода в мобильном приложении займет всего пару минут. Уверены, что наши клиенты оценят удобство и скорость нового сервиса».