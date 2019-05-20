Группа «Открытие» получила 23,8 млрд рублей чистой прибыли по итогам 1 квартала

Банковская группа «Открытие» опубликовала консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 квартал 2019 года. Все ключевые показатели бизнеса существенно улучшились

Основные результаты Группы

По итогам 1 квартала 2019 года банковская группа «Открытие» получила чистую прибыль в размере 23,8 млрд рублей.

1 января 2019 года группа «Открытие» завершила юридическую процедуру присоединения ПАО «БИНБАНК» и АО «БИНБИНК Диджитал» к ПАО Банк «ФК Открытие». В результате объединения на рынке появился новый надежный и современный банк, обладающий потенциалом стать лидером в банковском секторе России.

Результаты группы «Открытие» в 1 квартале 2019 года обусловлены успешной интеграцией банков, реализацией новых инициатив, направленных на рост бизнеса и улучшение его эффективности.

Общий норматив достаточности капитала Группы (Базель), составил 15,1% по состоянию на 31 марта 2019 года (по сравнению с 13,1% на конец 2018 года). Регулятивный капитал Группы составил 337,4 млрд рублей по состоянию на 31 марта 2019 года (248,4 млрд рублей на 31 декабря 2018 года).

Операционный доход Группы (без учета резервов под обесценение активов) по итогам 1 квартала 2019 года составил 40,8 млрд рублей, что на 32,2% превышает аналогичный показатель по итогам 4 квартала 2018 года (30,8 млрд рублей).

Основными источниками дохода Группы в 1 квартале 2019 года стали чистый процентный доход, чистый торговый доход, результаты пенсионной и страховой деятельности и чистый комиссионный доход, которые составили 39,3%, 22,3%, 16,8% и 13,1% от операционного дохода соответственно.

Чистый процентный доход по итогам 1 квартала 2019 года составил 16,0 млрд рублей, что на 24,2% выше по сравнению с 4 кварталом 2018 года (12,9 млрд рублей). При этом процентный доход Группы увеличился в 1 квартале 2019 года на 42,6% до 35,1 млрд рублей по сравнению с 4 кварталом 2018 года (24,6 млрд рублей).

Чистая процентная маржа банка «Открытие» составила 3,2% по итогам 1 квартала 2019 года (3,7% по итогам 2018 года). Доля банковского бизнеса в чистом процентном доходе Группы составила 92,2% по итогам 1 квартала 2019 года.

По итогам 1 квартала 2019 года Группа получила чистый торговый доход в сумме 9,1 млрд рублей, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель по итогам 4 квартала 2018 года (2,5 млрд рублей). Основной объем чистого торгового дохода был получен Группой от операций с иностранной валютой и ценными бумагами.

Чистый комиссионный доход по итогам 1 квартала 2019 года составил 5,3 млрд рублей, что на 35,9% выше аналогичного показателя по итогам 4 квартала 2018 года (3,9 млрд рублей). Присоединение БИНБАНКа обеспечило существенный рост комиссионного дохода в 1 квартале 2019 года, принимая во внимание значительный рост клиентской базы Группы. Основной объем чистого комиссионного дохода был получен Группой от расчетно-кассовых операций (3,5 млрд рублей), брокерских операций (0,6 млрд рублей) и операций с иностранной валютой (0,5 млрд рублей). Чистая комиссионная маржа банка «Открытие» составила 1,7% по итогам 1 квартала 2019 года (1,3% за 2018 год).

Операционный результат по страховой деятельности по итогам 1 квартала 2019 года составил 2,5 млрд рублей (4,5 млрд рублей в 4 квартале 2018 года).

Операционный результат по пенсионной деятельности по итогам 1 квартала 2019 года составил 4,3 млрд рублей (3,8 млрд рублей в 4 квартале 2018 года). Основным фактором увеличения операционного результата по пенсионной деятельности в 1 квартале 2019 года стал рост инвестиционного дохода пенсионного фонда по сравнению с 4 кварталом 2018 года.

Операционные (административно-хозяйственные) расходы по итогам 1 квартала 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 23,8 млрд рублей. Расходы на оплату труда составили 59,2% от общих административно-хозяйственных расходов Группы. Повышение эффективности является одним из основных стратегических направлений работы группы «Открытие». По итогам 1 квартала 2019 года отношение затрат к доходам (CIR)1 составило 58,4% (64,0% в 2018 году).

Ключевые балансовые статьи

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по состоянию на 31 марта 2019 года увеличились на 19,6% до 2 630,2 млрд рублей.

По состоянию на 31 марта 2019 года доля банковского бизнеса Группы в совокупных активах составила 72,7%, или 1 913,2 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 21,5%, или 564,3 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5,8%, или 152,6 млрд рублей.

В структуре активов по состоянию на 31 марта 2019 года инвестиции в ценные бумаги составили 41,5%, или 1 090,3 млрд рублей, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнеса в сумме 537,1 млрд рублей. Ссуды, предоставленные клиентам, составили 27,4% от активов Группы, или 720,0 млрд рублей, по состоянию на 31 марта 2019 года. Ссуды, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям, составили 12,0% от активов Группы, или 315,1 млрд рублей, по состоянию на 31 марта 2019 года.

Кредитный портфель Группы2 по итогам 1 квартала 2019 года увеличился на 37,7%, или на 197,1 млрд рублей, до 720,0 млрд рублей. Кредитный портфель юридических лиц в 1 квартале 2019 года вырос на 35,6%, или на 137,3 млрд рублей, до 523,6 млрд рублей. Розничный кредитный портфель в 1 квартале 2019 года увеличился на 43,8%, или на 59,8 млрд рублей, до 196,4 млрд рублей. Без учета эффекта присоединения БИНБАНКа рост кредитного портфеля в 1 квартале 2019 года составил 9,5%.

Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля3 составило 16,3% по состоянию на 31 марта 2019 года (21,0% на 31 декабря 2018 года). Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составила 8,1% по состоянию на 31 марта 2019 года (9,6% на 31 декабря 2018 года), при этом показатель покрытия резервами просроченной задолженности составил 198,1% на 31 марта 2019 года (212,1% на 31 декабря 2018 года).

Совокупные обязательства Группы составили 2 204,5 млрд рублей по состоянию на 31 марта 2019 года, увеличившись на 17,1% по сравнению с концом 2018 года. В структуре обязательств по состоянию на 31 марта 2019 года доля средств клиентов составила 60,5%, или 1 333,1 млрд рублей; резервы пенсионного фонда составили 24,1% от обязательств, или 530,6 млрд рублей; средства банков составили 4,1% от обязательств, или 90,1 млрд рублей; средства Банка России составили 0,2% от обязательств, или 5,4 млрд рублей.

Объем средств клиентов является основным источником фондирования для Группы. По итогам 1 квартала 2019 года рост общего объема средств клиентов составил 56,0%. Срочные депозиты составили 72,1% от общего объема средств клиентов, доля текущих счетов составила 27,9% соответственно на 31 марта 2019 года.

Средства юридических лиц составляют 32,7% на 31 марта 2019 года, на долю физических лиц приходится 67,3% средств клиентов.

Консолидированная финансовая отчетность на 31 марта 2019 года доступна для просмотра по адресу: http://ir.open.ru/

1 Административно-хозяйственные расходы к операционному доходу, без учета резерва под обесценение активов Административно-хозяйственные расходы к операционному доходу, без учета резерва под обесценение активов

2 За вычетом резервов

3 Без учета ссуд, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток