Промсвязьбанк открыл четвертый офис для военных

Промсвязьбанк открыл мини-офис для обслуживания физических лиц в Калининградской области в городе Балтийск. Офис расположен на проспекте Ленина, д. 22Б. Мини-формат специально разработан для городов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Одна из стратегических задач нового офиса — обеспечить качественное обслуживание военнослужащих в самом западном регионе страны.

Теперь военнослужащим и членам их семей в офлайн-формате доступен весь комплекс финансовых услуг. В офисе «Балтийский» можно получить зарплатную карту, открыть вклад, оформить кредит и кредитную карту, подать заявку на военную ипотеку или ее рефинансирование. Также часть услуг можно получить через банкоматы банка.

«Промсвязьбанк работает в Калининграде уже более 18 лет. Все эти годы число клиентов банка постоянно растет. Открытие нового офиса — важный шаг, направленный на установление долгосрочных отношений с военнослужащими Калининградской области. В статусе опорного банка у нас большой потенциал для развития», — отметил региональный директор операционного офиса «Калининградский» Промсвязьбанка Андрей Кохан.

Режим работы ОО «Балтийский»:

вторник – суббота; с 10:00 до 19:00, без перерыва;

воскресенье, понедельник: выходные дни.