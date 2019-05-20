Эквайринг Райффайзенбанка выходит в сегмент HoReCa

Райффайзенбанк завершил техническую интеграцию своих эквайринговых систем с решениями компании HRS, являющуюся лидером программного обеспечения в сегменте HoReCa и розничной торговли. Таким образом, Райффайзенбанк стал первым иностранным банком-партнером HRS на территории РФ.

Теперь эквайринг от Райффайзенбанка стал доступен широкому кругу отелей, ресторанов, стадионов, СПА и фитнес-клубов, а также другим компаниям — клиентам и партнерам, использующим решения HRS для оперативного управления своих предприятий.

«Сотрудничество с HRS означает выход Райффайзенбанка в качестве эквайера в новый сегмент. Теперь мы сможем сотрудничать с гостиницами и другими предприятиями индустрии гостеприимства, которые используют продукты HRS. Мы как иностранный банк готовы оказывать клиентам качественный сервис и поддержку на высоком уровне. Приоритетами для нас являются простота, компетентность и клиентоориентированность», — прокомментировал Алексей Крохин, руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка.

«Эквайринг-проект с Райффайзенбанком стал для нас логичным продолжением стратегии развития компании и расширения спектра предоставляемых услуг нашим клиентам. Мы делаем ставку на удобство, надежность, эффективность и безопасность. И уверены, что новый сервис безналичных платежей будет интересен и востребован как гостями, так и предприятиями индустрии в целом благодаря именно этим качествам», — говорит Олег Кудрин, коммерческий директор компании HRS.

HRS (Hospitality & Retail Systems), основанная в 1990 году, была создана с целью предоставления превосходного клиентского опыта, как для компаний сферы услуг, так и для их клиентов. Компания HRS уже 30 лет предоставляет инновационные управленческие решения для отелей, ресторанов, торговых сетей, стадионов, спа и фитнес-клубов. HRS имеет внушительный портфель продуктов и услуг, таких как: предпроектный анализ, поставка аппаратного и программного обеспечения, стратегический ИТ-консалтинг, внедрение и интеграция решений, обучение и консалтинг персонала, круглосуточная техническая поддержка, а также широкий спектр профессиональных услуг для клиентов. Список клиентов компании насчитывает более 3000 предприятий по всему миру.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 2018 года, находится на 6-ом месте по объему средств и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц, а также на 5-м месте по чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению.

Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,1 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.