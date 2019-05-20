Солид Банк принял участие в IV Байкал Бизнес Форуме

16-17 апреля в г. Иркутске при участии представителей Солид Банка прошел четвертый по счету Байкал Бизнес Форум.

Байкал Бизнес Форум сегодня является единственным экономическим форумом в регионе, и представляет собой площадку для диалога бизнеса и власти, для обмена опытом и получения новых знаний. Формат Форума предполагает освещение актуальных направлений развития бизнеса при участии порядка 60 спикеров со всей России, демонстрацию действующих инструментов поддержки и развития малых и средних предприятий.

В рамках форума прошел круглый стол «Три точки опоры», посвященный вопросу финансовой поддержки бизнеса. Солид Банк оказывает услуги предпринимателям с 1991 года, это и расчетно-кассовое обслуживание, и финансирование, и такие востребованные в последнее время услуги как обслуживание компаний-участников ВЭД и дистанционное банковское обслуживание.

«Если крупному бизнесу получить финансирование на приемлемых условиях не сложно, то малый и средний бизнес зачастую сталкиваются с преградами различного характера, – комментирует управляющий офисом АО «Солид Банк» Людмила Ескина. – Подобные встречи предоставляют нам возможность лучше понять проблемы предпринимателей, услышать их и понятным языком рассказать им подробнее о возможностях и преимуществах для них в сотрудничестве с нашим банком. И тут же мы вместе можем найти решение, выработать какую-то тактику взаимодействия, отметить себе, что можно изменить в наших предложениях, чтобы лучше адаптировать их под реальные потребности рынка, которые меняются сейчас, можно сказать, в онлайн режиме».