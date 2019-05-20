Баскетбольная команда «Сибирские медведи» из Иркутска вошла в тройку сильнейших

17 мая в Казани мужская команда по баскетболу «Сибирские медведи» завоевала бронзовые награды в Чемпионате России по баскетболу среди студенческих команд («Лига Белова»). Соперниками иркутян в финале стали три сильнейших команды из Москвы и Екатеринбурга. Иркутская нефтяная компания является официальным спонсором «медведей». Фото: irkutskoil.ru

Команда «Сибирские медведи», сформированная из учащихся иркутского филиала Российского госуниверситета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, принимает участие в чемпионате второй раз. В прошлом году дойти до финала иркутским баскетболистам не удалось. В этом году спортсмены показали высокий уровень подготовки и составили достойную конкуренцию соперникам.

По мнению президента федерации баскетбола Иркутской области Юрия Ковалева, без слаженной игры всех участников команды победа была бы невозможна. На протяжении игр чемпионата «Сибирские медведи» сплотились, стали единым целым и в итоге смогли одержать победу в полуфинале над командой МГУ. В матче за третье место иркутские спортсмены встретились с командой «УрФУ-Уралмаш» (Екатеринбург). Встреча получилась напряженной, однако иркутяне имели преимущество перед соперниками в реализации дальних бросков, а также выиграли борьбу под щитом. «Сибирские медведи» в течение встречи провели 24 результативные передачи, и допустили всего семь потерь. Отлично проявили себя на площадке Максим Грудинский и Артемий Форналев, кроме эффективных передач они также преуспели и в атаке.

Справка:



Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) – национальная студенческая спортивная ассоциация, которая проводит официальный студенческий чемпионат России по баскетболу. В нём участвуют 800 мужских и женских команд 450 высших и средних специальных учебных заведений из 71 субъекта Российской Федерации. За сезон в АСБ проходит около 4 000 матчей, общее число игроков чемпионата превышает показатель в 10 000.



Лига Белова – финальный этап чемпионата АСБ. В нём участвуют 64 мужские и женские команды. Игры проходят в три стадии: Топ-64, Топ-16, Суперфинал. На каждом отсеивается 3/4 участников. Победители Суперфинала становятся чемпионами АСБ и получают право выступать на чемпионате Европы среди студентов. АСБ – крупнейшая студенческая спортивная лига в Европе и вторая в мире по количеству команд-участниц.