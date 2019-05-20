28 мая в Иркутске начнет работу выставка «Охота. Рыболовство. Отдых»

Специализированная выставка «Охота. Рыболовство. Отдых» откроет свои двери 28 мая в Сибэкспоцентре. На мероприятии примут участие организации из разных городов России: Иркутск, Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Ворсма, Новосибирск, Златоуст, Вологда, Ижевск. Они представят все самое необходимое для любителей данного направления – это снаряжение собственного производства для охотников, стрелковая и наблюдательная оптика, катера, лодки из ПВХ, моторы, рыболовные приманки, экипировка для рыбалки и активного отдыха, карты для рыболовов и туристов, ножи и многое другое.

Официальное открытие выставки состоится в 12 часов на сценической площадке первого павильона. После этого Министерство лесного комплекса Иркутской области в конференц-зале проведет круглый стол «Разработка концепции информационного ресурса «Особо охраняемые природные территории регионального значения Иркутской области».

В этот же день состоится круглый стол «Новое в любительском рыболовстве (принятие Федерального закона от 25.12.20148 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации)», который проведет Министерство сельского хозяйства Иркутской области.

29 мая представители ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» организуют круглый стол на тему «Туристические маршруты и правила пребывания на территории Прибайкальского национального парка». Кроме того, учащиеся МБОУ СОШ № 21 сразятся в игре «КВН», а «Центр досуга молодежи Brain-Club» проведет конкурс «Что? Где? Когда?». Итоги будут подведены в этот же день.

30 мая сотрудники отдела экологического просвещения «Заповедное Прибайкалье» проведут в конференц-зале Сибэкспоцентра «Заповедный квиз». В данном мероприятии примут участие образовательные учреждения и общественные организации, для которых подготовили вопросы в области изучения природы и истории озера Байкал.

Ежедневно на стенде С1 будет проводиться мастер-класс «Использование современных приманок в рыбной ловле», который организует ТД «Серебряный ручей» (г.Москва). Все желающие смогут присоединиться к занятию и получить полезную информацию.

Среди участников мероприятия будут продемонстрированы и новинки техники. Так, компания «АКВА Моторс» представит катера «Север 480» и «Барракуда 55», а «Арлан-Сибирь» привезет на выставку Мультимедийную Chevrolet NIVA и обновленный УАЗ Патриот.

Все дни выставки участники на своих экспозиционных стендах будут предлагать все то, что необходимо для проведения самой комфортной и эффективной рыбалки и охоты. Кроме того, экспоненты продемонстрируют широкий ассортимент товара для гостей выставки, ведущих активный образ жизни. Специалисты проведут деловые встречи, переговоры и консультации. Также для посетителей будет проведен розыгрыш призов.

Выставка будет принимать гостей с 28 по 30 мая – с 10 до 18 часов, 31 мая – c 10 до 14 часов.