День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Приангарье

24 мая 2019 года служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проведет День открытых дверей для предпринимателей. Мероприятие проводится впервые и приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Задачи мероприятия – повышение правовой грамотности и просвещенности представителей бизнеса в наиболее актуальных аспектах осуществления торговой деятельности и оказания потребительских услуг.

Специалисты службы ответят на вопросы для хозяйствующих субъектов Иркутской области по теме применения законодательства в сфере потребительского рынка.Получить консультацию можно будет с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов обратившись в службу по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, кабинет 309 и позвонив по телефону горячей линии: 8(3952)24-38-14 и 8(3952)24-08-74.