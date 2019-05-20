23 мая в Иркутске пройдет SBERTALKS для опытных и начинающих бизнесменов

23 мая Байкальский банк ПАО Сбербанк соберет представителей малого и среднего бизнеса, руководителей компаний на традиционный профессиональный разговор и обмен опытом.

SBERTALKS пройдет в Иркутске уже в четвертый раз и вновь объединит бизнесменов, которые ищут идеи для личного и профессионального развития, делают первые шаги в создании бизнеса, а также опытных предпринимателей, готовых поделиться своими наработками.

В программе SBERTALKS – 2019: истории успеха, воркшоп на тему «Как сообща раскачать бизнес в нашем регионе», актуальные тренды и лайфхаки. В рамках мероприятия пройдет панельная дискуссия с представителями госорганов об инвестиционном потенциале Иркутской области. Участники бизнес-площадки узнают алгоритм работы с фондами для привлечения бюджетных средств в проекты, получат бесплатные консультации по финансовым, маркетинговым и кадровым вопросам, посетят мастер-классы по построению бизнес-моделей и запуску краудфандинга для проектов.

Обещают быть жаркими и актуальными выступления спикеров бизнес-мероприятия. Специальный гость SBERTALKS 4.0. Дмитрий Сидорин, руководитель ГК «Сидорин Лаб» (г. Москва), интернет-эксперт, политтехнолог и специалист в области управления репутацией в интернете, расскажет иркутским предпринимателям о том, как привлекать миллионы долларов и формировать международный имидж.

Иркутский предприниматель Артем Лыткин («Новая Эра Иркутск») поделится секретами снижения налогов для бизнеса. Свои лайфхаки ведения бизнеса аудитории расскажет Александр Горин («Иркутский завод гусеничной техники»). В работе тематических блоков также примут участие ведущие специалисты Байкальского банка ПАО Сбербанк.

SBERTALKS традиционно собирает около 600 слушателей и спикеров. Предприниматели отмечают удобный блочный формат мероприятия, практическую пользу от выступлений экспертов и общения с участниками мероприятия.

Светлана Козырина, генеральный директор Бюро маркетинговых решений "УМ", создатель "Закрытого клуба маркетологов", участник SberTalks 3.0.: «Профит от посещения SBERTALKS, так сказать, налицо. Во-первых, это получение новых инсайтов и актуальных смыслов. Команда SBERTALKS определила ключевые тренды рынка, собрала пул ярких спикеров с полезным контентом и создала коридор возможностей».

Диляра Окладникова, директор Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд», участник SBERTALKS 4.0.: «Очень важно, чтобы в жизни присутствовали вдохновляющие моменты, которые придают уверенности в выбранном пути и стимулируют открывать новые профессиональные горизонты. Эту задачу выполняют, в том числе, бизнес-мероприятия, такие как SBERTALKS.

Тематическое мероприятие всегда выступает как благоприятная среда для знакомства с потенциальными деловыми партнерами и единомышленниками. Нетворкинг обязателен! Не бойтесь вступать в диалог, ведь это - единственная возможность впустить в свою жизнь единомышленников, а, возможно, и потенциальных инвесторов и партнеров. Отвечайте на интерес к вам и сами интересуйтесь другими».

SBERTALKS4.0 состоится 23 мая 2019 г. с 08:30-17:30 (г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная,10). Участие в бизнес-мероприятии бесплатное. Ведется регистрация онлайн.

По вопросам участия звонить Марии Алексеевой по т. 8 -904 -15-72-676