Кто защитит от безработицы? В Приангарье только каждый четвертый обращается в центр занятости

21 мая отмечается День защиты от безработицы, внесенный в календарь России в 1992 году. В 90-е годы прошлого века, на начальном этапе экономических реформ уровень безработицы в стране был высок.

По данным Иркутскстата, в Приангарье пик отмечался в 1999 году, безработными были 14,7% экономически активных жителей (каждый седьмой представитель рабочей силы региона). Показатель 2018 года – 7,5%, в первом квартале т.г. – 7,3%. Фото: krivoe-zerkalo.ru

Официальные данные

Регистрируемая безработица, учтенная государственной службой занятости населения, традиционно ниже, в последнее время она чуть выше 1%. В госорганы по данному вопросу обращаются не все. Как показывает выборочное обследование качества и доступности услуг в сфере образования, здравоохранения, соцобслуживания и содействия занятости, в Приангарье из всех занимавшихся поиском работы в центры занятости обращался лишь каждый четвертый (23,9%). А из тех, кто не пользовался услугами специалистов по трудоустройству, 40% полагают, что центр занятости помочь не сможет, 30% – что найти работу можно без посредников, 17% не нуждаются в подобных услугах. Назывались и другие причины (удаленность центра занятости, большие очереди, неудобный график работы).

Где ищут работу

В поиске работы многие не ограничиваются каким-то одним способом, используя разные возможности. Из альтернативных методов самый популярный – подключение знакомств и родственных связей, этим воспользовались 58% искавших работу. Часто прибегают и к контакту непосредственно с работодателем (46%). Довольно распространенный способ – просмотр объявлений в интернете и средствах массовой информации и гораздо реже – размещение там же собственных объявлений (резюме). С сайтом «Работа в России» знакомы немногие (меньше 0,1%).

Информация о безработице содержится также в материалах комплексного обследования уровня жизни. В 2018 году из жителей Иркутской области в возрасте 15 лет и старше 15,5% искали подходящую (или более подходящую) работу. Каждый пятый из них был согласен на любую работу, а более половины (56%) – только с хорошей зарплатой. Работу по своей специальности хотели бы иметь 16% занятых поиском.

Графику – свободу

24% нацелены на неполную занятость (сокращенное рабочее время), а 7% хотят работать в определенные месяцы года. Большинство ищущих работу (76%) – реалисты, полагающие, что найти работу довольно сложно, 20% придерживаются мнения, что найти ее можно, а 2,2% считают даже, что сделать это достаточно легко (в целом по России таких оптимистично настроенных 1,3%).

Трудовой багаж

Из числа незанятых 28% пока без опыта работы и вряд ли могут диктовать работодателю свои условия. Более половины (54%) имеют за плечами 20-летний и более продолжительный стаж, что даже при наличии опыта несколько снижает их конкурентоспособность на рынке труда по причине возраста.