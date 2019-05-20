«Ростелеком» и Почта Банк познакомили иркутян с возможностями Единой биометрической системы

Почта Банк и «Ростелеком» представили журналистам иркутских региональных и федеральных СМИ возможности Единой биометрической системы (ЕБС) и банковских сервисов, разработанных на ее основе. Мероприятие прошло в главном клиентском центре Почта Банка в Иркутске 17 мая.

Специалисты банка продемонстрировали корреспондентам биометрический шаблон для удаленной идентификации личности с помощью мобильного устройства. Это дает возможность клиентам получать банковские услуги, ранее доступные только при личном посещении офиса.

В мероприятии участвовали руководитель дирекции биометрических технологий Почта Банка Андрей Шурыгин и директор Иркутского филиала «Ростелекома» Юрий Тиман. Эксперты показали и прокомментировали, как происходит процесс сбора и передачи биометрических данных клиента в систему, а также продемонстрировали возможности удаленной идентификации для получения банковских услуг.

«Безопасности данных в ЕБС уделяется особое внимание. Передача биометрических образцов осуществляется по каналам связи, защищённым отечественными криптографическими алгоритмами ГОСТа. Биометрические данные граждан находятся в хранилище «Ростелекома» отдельно от персональных данных. Реализация такого механизма деперсонализации обеспечивает более высокий уровень безопасности и надежности», – подчеркнул Юрий Тиман.

ЕБС была запущена на территории Российской Федерации летом 2018 года. С этого времени началось ее поэтапное внедрение в регионах. Сегодня зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в 450 городах и населенных пунктах страны. Для этого достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и СНИЛС.

«Сервисы на основе биометрии являются важной частью развития в России цифровой экономики, и одними из первых эту технологию начали применять банки. Один раз сдав свои биометрические данные и сформировав цифровой профиль, клиент может получать услуги в любом банке страны. При этом не нужно посещать офис. В первую очередь, новые технологии актуальны для маломобильных граждан, а также тех, кто живет в малых и удаленных населенных пунктах», – отметил Андрей Шурыгин.

В ходе мероприятия сдал биометрический шаблон житель Иркутской области Андрей Анисов, владелец турбазы «Ольхон» и член правления Ассоциации предпринимателей Ольхонского района. Сбор персональных данных, запись образцов голоса и фотографирование заняли 15 минут. «Как предпринимателю мне очевидны преимущества банковской биометрии. Теперь я могу прямо с телефона увидеть, от кого поступили деньги. Новые технологии удобны мне и как представителю малого бизнеса, и как обычному потребителю банковских услуг», – прокомментировал Андрей Анисов.

Единая биометрическая система – это цифровая платформа для удаленной биометрической идентификации, которая позволяет предоставлять новые цифровые коммерческие и государственные услуги для граждан в любом месте и времени. Система создана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Ростелеком» – разработчик и оператор Единой биометрической системы. Более подробно ознакомиться с системой и уточнить адреса банковских организаций, которые осуществляют прием биометрических данных, можно на специализированном сайте «Ростелекома», посвященном биометрии.

В данный момент более 150 банков взаимодействуют с ЕБС. К середине 2019 года брать биометрию будут 60 процентов отделений банков, а до конца 2019 года эту процедуру можно будет пройти в каждом отделении банка страны. При этом предоставление данных в систему – добровольное решение каждого человека.