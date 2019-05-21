За первые четыре месяца 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,1%

За январь-апрель 2019 года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,1% - с 5 701 до 5 411 рублей. Как следует из данных АИС РСА, средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц также снизилась на 5,62%, с 5 530 до 5 219 рублей.

Средняя выплата выросла на 3,1% - с 64 344 до 66 314 рублей. Количество заключенных договоров ОСАГО за первые четыре месяца 2019 года выросло на 1,7% - с 12,19 до 12,40 миллионов штук. При этом сумма начисленных премий уменьшилась на 3,5% - с 69,51 до 67,08 млрд рублей, а сумма выплат, напротив, выросла на 15,7% - с 44,86 до 51,90 млрд рублей.

Количество заявленных и урегулированных убытков также выросло: заявленных стало больше на 8,3% (рост с 762,54 до 825,95 тыс. штук), а урегулированных - на 12,3% (увеличение с 697,20 до 782,71 тыс. штук). Об этом свидетельствуют предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА) за январь-апрель 2019 года.

Президент РСА Игорь Юргенс отметил, что рост количества убытков и суммы выплат - тревожный тренд для страхового рынка. Даже такой коэффициент, как отношение выплат к премиям, за первые четыре месяца 2019 года оказался выше 77%. Обычно этим коэффициентом манипулируют популисты, не учитывающие, что, помимо уже произведенных выплат, страховщики из этих же собранных денег также формируют резервы под будущие выплаты по заключенным договорам. “Значение коэффициента выплат больше 77% означает, что реальный коэффициент убыточности еще выше. А 77% - это предельный размер премии, которую страховщик может тратить на выплаты”, - сказал Игорь Юргенс. Относительно снижения средней премии по ОСАГО президент РСА заявил, что оно ожидаемо и, несмотря на возрастающую убыточность, является следствием конкуренции между страховщиками. “Пока конкуренция все еще сильна и, уверен, тренд на снижение средней премии сохранится”, - заявил Игорь Юргенс.