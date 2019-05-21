РСА предупреждает о незаконности оформления полисов ОСАГО на бланках АО “НАСКО»

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) в связи с отзывом лицензии АО «НАСКО» (“Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”) предупреждает сотрудников и представителей АО “НАСКО”, а также автовладельцев о том, что договоры ОСАГО, заключенные от имени АО «НАСКО», а также договоры ОСАГО, заключенные в электронном виде, начиная с 15 мая 2019 года, являются недействительными. Заключение договоров ОСАГО АО “НАСКО” в электронном виде и на бланках страховой компании АО «НАСКО», начиная с 15 мая 2019 года преследуется по закону.

При покупке полиса ОСАГО РСА настойчиво рекомендует всем автовладельцам проверять номер бланка полиса на сайте РСА. В случае, если полис принадлежит страховой компании АО «НАСКО», не заключайте договор ОСАГО: данный полис будет признан недействительным!

Лицензия на ОСАГО была отозвана у АО “НАСКО” приказом Банка России от 14 мая 2019 года, сам приказ опубликован на сайте Банка России 15 мая 2019 года. С этой даты РСА начал работу по осуществлению компенсационных выплат по ОСАГО за АО “НАСКО”.

Список адресов, куда можно обратиться за компенсационной выплатой, представлен на сайте РСА.

“Хотим обратить внимание страховых агентов, что за продажу полисов ОСАГО компаний с отозванной лицензией агентов ждет уголовное преследование”, - сказал президент РСА Игорь Юргенс. Он также напомнил, что Банк России заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы по ситуации с АО “НАСКО”. “РСА будет всячески содействовать временной администрации Банка России в работе с АО “НАСКО”. Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся свести к минимуму количество обманутых автовладельцев”, - сказал президент РСА.