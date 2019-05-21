Объявлены победители фестиваля деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» - 2019

В селе Савватеевка Ангарского городского округа 18 мая завершился IX Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале». Его победителями стали Лев Брюханов и Владимир Климов из поселка Богородское Московской области со скульптурой «Песнь о Вещем Олеге». Второе место жюри присудило Илье Польскому из Москвы (скульптура «Легенды волшебного леса»), третье место заняли Церембат Дашбалжир и Баярсайхан Базарад из Улан-Батора (скульптура «Непокорный старик»).

- Мы здесь уже не первый раз. И лично я «вырос» на этом фестивале. Здесь я первый раз попробовал себя в большой скульптуре. Этот фестиваль ценен тем, что предоставляется такой шикарный материал, можно очень смело воплощать все свои фантазии. Для парковой скульптуры ангарская сосна просто идеальна. Мы каждый раз привозим отсюда что-то новое, учимся друг у друга, постоянно какие-то новые идеи и решения. И в этот раз мы тоже много для себя почерпнули, - поделился своими впечатлениями о фестивале Лев Брюханов.

- С каждым годом работы становятся все сильнее и интереснее. В этот раз жюри было просто поражено. Очень сложная задача распределить эти работы по местам, выбрать из прекрасных скульптур лучшую, - сказала главный судья фестиваля иркутский художник-камнерез, мастер камнерезного искусства, член Союза художников России, заслуженный деятель камнерезного искусства Наталья Бакут.

В этом году скульпторы творили на тему «Сказки народов мира». Как рассказал исполнительный директор проекта «Лукоморье на Байкале» Александр Смокотин, для участия в мероприятии было подано 154 заявки. Участие в нем приняли 22 команды, в составе которых 45 художников-скульпторов из восьми стран мира. Парк деревянной скульптуры в селе Савватеевка пополнился 22 работами, теперь в здесь и в парке на Байкальском тракте находится более 250 скульптур.

По традиции на закрытии мероприятия была объявлена тема следующего фестиваля «Лукоморье на Байкале». В 2020 году скульпторы воплотят свои идеи на тему «Здесь лес и дол видений полны…».

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Иркутской области и регионального агентства по туризму.

- За девять лет проведения «Лукоморье» стало одной из визитных карточек нашей территории, в прошлом году была открыта дополнительная выставочная площадка с работами участников, посещение которой пользуется спросом у туристов. Что очень хорошо, так как это позволяет сформировать более разнообразный туристский продукт, - рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Справка:

Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» (ранее «Лукоморье») впервые прошел в 2011 году. За восемь лет в нем приняли участие более ста скульпторов из разных стран мира (Мексики, Японии, Дании, Ирана, Германии, Южной Кореи, Казахстана, Бельгии и др.), а также мастера почти из всех регионов России.