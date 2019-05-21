В 2019 году на новые объекты дорожного строительства в Иркутской области запланировано около 1,4 млрд рублей

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области начала работы на четырех объектах строительства и реконструкции. Также планируется проведение процедуры торгов по трем новым объектам. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

– Запланированное финансирование в 2019 году на вновь начинаемые объекты составляет 1 млрд 385,3 млн рублей, – сказал замминистра.

В перечень объектов входят реконструкции мостовых переходов через р. Гербилак автодороги Усть-Кут – Уоян в Казачинско-Ленском районе (стоимость объекта по госконтракту 96,9 млн рублей) и через р. Куда на 15 км автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда в Иркутском районе (343,5 млн рублей); устройство покрытия переходного типа на участке 87 – 107 км автодороги Жигалово – Казачинское Жигаловского района (596,8 млн рублей). Продолжатся работы на автодороге Тогот – Курма на участке 0 – 17 км в Ольхонском районе, включающие устройство асфальтобетонного покрытия, реконструкцию двух мостовых переходов (878,7 млн рублей). Будет реконструирован мостовой переход на км 252 автодороги Иркутск Оса – Усть-Уда в Усть-Удинском районе и начаты реконструкции участков 160 – 215 км той же дороги в Осинском районе, и 124 – 153 км на дороге Баяндай – Еланцы – Хужир в Ольхонском районе.

Работы по реконструкции мостовых переходов через р. Гербилак автодороги Усть-Кут-Уоян и на км 252 автодороги Иркутск –Оса – Усть-Уда планируется завершить к 30 сентября текущего года. Остальные объекты являются переходящими, ввиду большого объема работ.

На трех участках строительства автомобильной дороги Киренск – Казачинское продолжаются работы, начатые в 2018 году. Запланированное финансирование составляет 1 млрд 167,8 млн рублей. В 2019 году предполагается ввести в эксплуатацию более 33 км, а завершение работ намечено к 30 октября.