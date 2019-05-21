В «Воротах Байкала» планируют построить арт-кластер

Проект арт-кластера на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала» представили на Байкал Бизнес форуме-2019 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Байкал-Тотем».

По мнению коммерческого директора «Ворот Байкала» Павла Коротаева, строительство многопрофильного арт-центра по проведению культурных, спортивных и деловых мероприятий, позволит вывести развитие экономической зоны, Байкальска и Байкальского региона в целом на качественно другой уровень.

– Озеро Байкал как самое чистое озеро в мире достойно стать главным планетарным притяжением для всех направлений с приставкой «эко» и не только «эко». Все передовое, ультрасовременное и перспективное будет зарождаться в стенах будущего арт-центра и расходиться по миру, – сказал он.

Сейчас уже запущены сопутствующие проекты: сообщество творческих людей «Бабрград», лаборатория креативного дизайна и интернет-магазин предметного дизайна «Chest box», событийный оператор, которые служат для продвижения крупных проектов.