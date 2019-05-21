Новости

В «Воротах Байкала» планируют построить арт-кластер

21 мая 2019

Проект арт-кластера на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала» представили на Байкал Бизнес форуме-2019 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Байкал-Тотем».

По мнению коммерческого директора «Ворот Байкала» Павла Коротаева, строительство многопрофильного арт-центра по проведению культурных, спортивных и деловых мероприятий, позволит вывести развитие экономической зоны, Байкальска и Байкальского региона в целом на качественно другой уровень.

– Озеро Байкал как самое чистое озеро в мире достойно стать главным планетарным притяжением для всех направлений с приставкой «эко» и не только «эко». Все передовое, ультрасовременное и перспективное будет зарождаться в стенах будущего арт-центра и расходиться по миру, – сказал он.

Сейчас уже запущены сопутствующие проекты: сообщество творческих людей «Бабрград», лаборатория креативного дизайна и интернет-магазин предметного дизайна «Chest box», событийный оператор, которые служат для продвижения крупных проектов.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Стала известна программа SBERTALKS 4.0
23 мая в Иркутске пройдет SBERTALKS для опытных и начинающих бизнесменов
«Нефть, золото, рубль – ничто, по сравнению с капитализацией личности». Дмитрий Сидорин о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании