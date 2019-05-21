Рост цен на новостройки возобновился

В мае 2019 года на рынке новостроек в подавляющем большинстве региональных центров возобновился рост средних цен. За год средняя цена квадратного метра жилья в новостройках крупных городов РФ выросла на 9%. Активнее всего из предложения вымываются бюджетные варианты – квартиры стоимостью менее 1,5 млн руб. Их доля в общем объёме предложения по городам снизилась более чем на 5 п. п., а в таких городах как Иркутск, Великий Новгород, Симферополь, Псков, Батайск и Саратов – более чем на 17 п. п., сообщает аналитический центр ЦИАН.
В целом по крупным городам России средняя цена квадратного метра в новостройках в мае 2019 года составила 55,5 тыс. руб., за последние 12 месяцев цена выросла на 9%. За год цены на первичном рынке жилья показали положительные темпы прироста в 34 городах из 44. Главная причина роста цен – повышение активности покупателей. Постепенное увеличение ипотечных ставок (+ 0,8 процентных пунктов за год), грядущие законодательные изменения – всё это подстегивает покупателей быстрее принимать решение о сделке. Активнее всего из предложения вымывались квартиры стоимостью менее 1,5 млн руб. За рассматриваемый период их доля в общем объёме предложения по городам снизилась более чем на 5 п. п. А в таких городах как Иркутск, Великий Новгород, Симферополь, Псков, Батайск и Саратов – более чем на 17 п. п.
Изменение цен на первичном рынке жилья крупных городов РФ
|
№
|
Город
|
Ср. цена кв. м, тыс. руб., май 2019
|
Изменения, май 2019 г. к маю 2018 г
|
1
|
Псков
|
45,6
|
22%
|
2
|
Саратов
|
42,6
|
22%
|
3
|
Ульяновск
|
46,7
|
21%
|
4
|
Петрозаводск
|
57,9
|
21%
|
5
|
Казань
|
80,4
|
20%
|
6
|
Сочи
|
126,7
|
20%
|
7
|
Ижевск
|
57,0
|
18%
|
8
|
Краснодар
|
53,7
|
17%
|
9
|
Уфа
|
67,9
|
17%
|
10
|
Красноярск
|
60,7
|
16%
|
11
|
Брянск
|
37,2
|
16%
|
12
|
Пермь
|
60,8
|
16%
|
13
|
Улан-Удэ
|
46,4
|
15%
|
14
|
Сургут
|
73,9
|
14%
|
15
|
Иркутск
|
58,9
|
12%
|
16
|
Новосибирск
|
66,5
|
12%
|
17
|
Омск
|
43,1
|
11%
|
18
|
Волгоград
|
47,1
|
11%
|
19
|
Рязань
|
43,8
|
11%
|
20
|
Тюмень
|
63,2
|
9%
|
21
|
Пенза
|
49,8
|
9%
|
22
|
Калуга
|
48,6
|
9%
|
23
|
Симферополь
|
70,6
|
9%
|
24
|
Владивосток
|
94,4
|
9%
|
25
|
Барнаул
|
47,0
|
7%
|
26
|
Тверь
|
47,9
|
7%
|
27
|
Кострома
|
44,1
|
7%
|
28
|
Иваново
|
40,0
|
5%
|
29
|
Ярославль
|
51,4
|
4%
|
30
|
Новороссийск
|
55,2
|
4%
|
31
|
Владимир
|
39,3
|
4%
|
32
|
Екатеринбург
|
69,8
|
3%
|
33
|
Великий Новгород
|
43,4
|
3%
|
34
|
Калининград
|
53,0
|
2%
|
35
|
Воронеж
|
43,7
|
1%
|
36
|
Киров
|
42,3
|
1%
|
37
|
Нижний Новгород
|
67,0
|
1%
|
38
|
Самара
|
45,3
|
0%
|
39
|
Батайск
|
41,6
|
0%
|
40
|
Ставрополь
|
37,3
|
-2%
|
41
|
Челябинск
|
42,9
|
-2%
|
42
|
Обнинск
|
56,4
|
-3%
|
43
|
Тула
|
47,8
|
-5%
|
44
|
Ростов-на-Дону
|
50,3
|
-8%
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Топ-10 городов-лидеров по росту средней цены возглавил Псков – плюс 22% за год. С мая 2018 года на рынке города значительно сократился объём жилья в проектах бюджетных сегментов, а нового доступного предложения застройщики на рынок не вывели. Следующие две строчки заняли города Приволжского федерального округа – Саратов и Ульяновск. За год средняя цена на первичном рынке этих городов выросла на 22% и 21% соответственно. Основной прирост цен пришёлся на период с января по май 2019 года – на 13% и 14%. В рейтинг также вошли три города-миллионника – Казань (+20% за год), Уфа (+17% за год) и Красноярск (+16% за год).
Топ-10 крупных городов, лидирующих по росту цен на первичном рынке жилья, май 2019 года к маю 2018 года.
|
№
|
Город
|
Ср. цена кв. м, тыс. руб., май 2019
|
Изменения, май 2019 г. к маю 2018 г.
|
1
|
Псков
|
45,6
|
+22%
|
2
|
Саратов
|
42,6
|
+22%
|
3
|
Ульяновск
|
46,7
|
+21%
|
4
|
Петрозаводск
|
57,9
|
+21%
|
5
|
Сочи
|
126,7
|
+20%
|
6
|
Казань
|
80,4
|
+20%
|
7
|
Ижевск
|
57,0
|
+18%
|
8
|
Краснодар
|
53,7
|
+17%
|
9
|
Уфа
|
67,9
|
+17%
|
10
|
Красноярск
|
60,7
|
+16%
Рейтинг городов-лидеров по уровню средней цены квадратного метра с большим отрывом возглавил город-курорт Краснодарского края Сочи – 126,7 тыс. руб. Следом идёт Владивосток – 94,4 тыс. руб. за кв. м. На третьем месте город-миллионник Казань, где средняя цена жилья на первичке составила 80,4 тыс. руб.
Наиболее доступный уровень цен в новостройках крупных городов России зафиксирован в Брянске и Ставрополе, здесь показатель не превышает 37,5 тыс. руб. за кв. м.
Рейтинг городов по уровню средней цены квадратного метра на первичном рынке, май 2019 года.
|
№
|
Город
|
Ср. цена кв. м, тыс. руб., май 2019
|
Город
|
Ср. цена кв. м, тыс. руб., май 2019
|
1
|
Сочи
|
126,7
|
Брянск
|
37,2
|
2
|
Владивосток
|
94,4
|
Ставрополь
|
37,3
|
3
|
Казань
|
80,4
|
Владимир
|
39,3
|
4
|
Сургут
|
73,9
|
Иваново
|
40,0
|
5
|
Симферополь
|
70,6
|
Батайск
|
41,6
|
6
|
Екатеринбург
|
69,8
|
Киров
|
42,3
|
7
|
Уфа
|
67,9
|
Саратов
|
42,6
|
8
|
Нижний Новгород
|
67,0
|
Челябинск
|
42,9
|
9
|
Новосибирск
|
66,5
|
Омск
|
43,1
|
10
|
Тюмень
|
63,2
|
Великий Новгород
|
43,4
Источник: Аналитический центр ЦИАН