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Рост цен на новостройки возобновился

21 мая 2019

В мае 2019 года на рынке новостроек в подавляющем большинстве региональных центров возобновился рост средних цен. За год средняя цена квадратного метра жилья в новостройках крупных городов РФ  выросла на 9%. Активнее всего из предложения вымываются бюджетные варианты – квартиры стоимостью менее 1,5 млн руб. Их доля в общем объёме предложения по городам снизилась более чем на 5 п. п., а в таких городах как Иркутск, Великий Новгород, Симферополь, Псков, Батайск и Саратов – более чем на 17 п. п., сообщает аналитический центр ЦИАН.

В целом по крупным городам России средняя цена квадратного метра в новостройках в мае 2019 года составила 55,5 тыс. руб., за последние 12 месяцев цена выросла на 9%. За год цены на первичном рынке жилья показали положительные темпы прироста в 34 городах из 44. Главная причина роста цен – повышение активности покупателей. Постепенное увеличение ипотечных ставок (+ 0,8 процентных пунктов за год), грядущие законодательные изменения ­– всё это подстегивает покупателей быстрее принимать решение о сделке. Активнее всего из предложения вымывались квартиры стоимостью менее 1,5 млн руб. За рассматриваемый период их доля в общем объёме предложения по городам снизилась более чем на 5 п. п. А в таких городах как Иркутск, Великий Новгород, Симферополь, Псков, Батайск и Саратов – более чем на 17 п. п.

Изменение цен на первичном рынке жилья крупных городов РФ

Город

Ср. цена кв. м, тыс. руб., май 2019

Изменения, май 2019 г. к маю 2018 г

1

Псков

45,6

22%

2

Саратов

42,6

22%

3

Ульяновск

46,7

21%

4

Петрозаводск

57,9

21%

5

Казань

80,4

20%

6

Сочи

126,7

20%

7

Ижевск

57,0

18%

8

Краснодар

53,7

17%

9

Уфа

67,9

17%

10

Красноярск

60,7

16%

11

Брянск

37,2

16%

12

Пермь

60,8

16%

13

Улан-Удэ

46,4

15%

14

Сургут

73,9

14%

15

Иркутск

58,9

12%

16

Новосибирск

66,5

12%

17

Омск

43,1

11%

18

Волгоград

47,1

11%

19

Рязань

43,8

11%

20

Тюмень

63,2

9%

21

Пенза

49,8

9%

22

Калуга

48,6

9%

23

Симферополь

70,6

9%

24

Владивосток

94,4

9%

25

Барнаул

47,0

7%

26

Тверь

47,9

7%

27

Кострома

44,1

7%

28

Иваново

40,0

5%

29

Ярославль

51,4

4%

30

Новороссийск

55,2

4%

31

Владимир

39,3

4%

32

Екатеринбург

69,8

3%

33

Великий Новгород

43,4

3%

34

Калининград

53,0

2%

35

Воронеж

43,7

1%

36

Киров

42,3

1%

37

Нижний Новгород

67,0

1%

38

Самара

45,3

0%

39

Батайск

41,6

0%

40

Ставрополь

37,3

-2%

41

Челябинск

42,9

-2%

42

Обнинск

56,4

-3%

43

Тула

47,8

-5%

44

Ростов-на-Дону

50,3

-8%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Топ-10 городов-лидеров по росту средней цены возглавил Псков – плюс 22% за год. С мая 2018 года на рынке города значительно сократился объём жилья в проектах бюджетных сегментов, а нового доступного предложения застройщики на рынок не вывели. Следующие две строчки заняли города Приволжского федерального округа – Саратов и Ульяновск. За год средняя цена на первичном рынке этих городов выросла на 22% и 21% соответственно. Основной прирост цен пришёлся на период с января по май 2019 года – на 13% и 14%. В рейтинг также вошли три города-миллионника – Казань (+20% за год), Уфа (+17% за год) и Красноярск (+16% за год).

Топ-10 крупных городов, лидирующих по росту цен на первичном рынке жилья, май 2019 года к маю 2018 года.

Город

Ср. цена кв. м, тыс. руб., май 2019

Изменения, май 2019 г. к маю 2018 г.

1

Псков

45,6

+22%

2

Саратов

42,6

+22%

3

Ульяновск

46,7

+21%

4

Петрозаводск

57,9

+21%

5

Сочи

126,7

+20%

6

Казань

80,4

+20%

7

Ижевск

57,0

+18%

8

Краснодар

53,7

+17%

9

Уфа

67,9

+17%

10

Красноярск

60,7

+16%

Рейтинг городов-лидеров по уровню средней цены квадратного метра с большим отрывом возглавил город-курорт Краснодарского края Сочи – 126,7 тыс. руб. Следом идёт Владивосток – 94,4 тыс. руб. за кв. м. На третьем месте город-миллионник Казань, где средняя цена жилья на первичке составила 80,4 тыс. руб.

Наиболее доступный уровень цен в новостройках крупных городов России зафиксирован в Брянске и Ставрополе, здесь показатель не превышает 37,5 тыс. руб. за кв. м.

Рейтинг городов по уровню средней цены квадратного метра на первичном рынке, май 2019 года.

Город

Ср. цена кв. м, тыс. руб., май 2019

Город

Ср. цена кв. м, тыс. руб., май 2019

1

Сочи

126,7

Брянск

37,2

2

Владивосток

94,4

Ставрополь

37,3

3

Казань

80,4

Владимир

39,3

4

Сургут

73,9

Иваново

40,0

5

Симферополь

70,6

Батайск

41,6

6

Екатеринбург

69,8

Киров

42,3

7

Уфа

67,9

Саратов

42,6

8

Нижний Новгород

67,0

Челябинск

42,9

9

Новосибирск

66,5

Омск

43,1

10

Тюмень

63,2

Великий Новгород

43,4

Источник: Аналитический центр ЦИАН

 

 

 

 


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