Рост цен на новостройки возобновился

В мае 2019 года на рынке новостроек в подавляющем большинстве региональных центров возобновился рост средних цен. За год средняя цена квадратного метра жилья в новостройках крупных городов РФ выросла на 9%. Активнее всего из предложения вымываются бюджетные варианты – квартиры стоимостью менее 1,5 млн руб. Их доля в общем объёме предложения по городам снизилась более чем на 5 п. п., а в таких городах как Иркутск, Великий Новгород, Симферополь, Псков, Батайск и Саратов – более чем на 17 п. п., сообщает аналитический центр ЦИАН.

В целом по крупным городам России средняя цена квадратного метра в новостройках в мае 2019 года составила 55,5 тыс. руб., за последние 12 месяцев цена выросла на 9%. За год цены на первичном рынке жилья показали положительные темпы прироста в 34 городах из 44. Главная причина роста цен – повышение активности покупателей. Постепенное увеличение ипотечных ставок (+ 0,8 процентных пунктов за год), грядущие законодательные изменения ­– всё это подстегивает покупателей быстрее принимать решение о сделке. Активнее всего из предложения вымывались квартиры стоимостью менее 1,5 млн руб. За рассматриваемый период их доля в общем объёме предложения по городам снизилась более чем на 5 п. п. А в таких городах как Иркутск, Великий Новгород, Симферополь, Псков, Батайск и Саратов – более чем на 17 п. п.

Изменение цен на первичном рынке жилья крупных городов РФ

№ Город Ср. цена кв. м, тыс. руб., май 2019 Изменения, май 2019 г. к маю 2018 г 1 Псков 45,6 22% 2 Саратов 42,6 22% 3 Ульяновск 46,7 21% 4 Петрозаводск 57,9 21% 5 Казань 80,4 20% 6 Сочи 126,7 20% 7 Ижевск 57,0 18% 8 Краснодар 53,7 17% 9 Уфа 67,9 17% 10 Красноярск 60,7 16% 11 Брянск 37,2 16% 12 Пермь 60,8 16% 13 Улан-Удэ 46,4 15% 14 Сургут 73,9 14% 15 Иркутск 58,9 12% 16 Новосибирск 66,5 12% 17 Омск 43,1 11% 18 Волгоград 47,1 11% 19 Рязань 43,8 11% 20 Тюмень 63,2 9% 21 Пенза 49,8 9% 22 Калуга 48,6 9% 23 Симферополь 70,6 9% 24 Владивосток 94,4 9% 25 Барнаул 47,0 7% 26 Тверь 47,9 7% 27 Кострома 44,1 7% 28 Иваново 40,0 5% 29 Ярославль 51,4 4% 30 Новороссийск 55,2 4% 31 Владимир 39,3 4% 32 Екатеринбург 69,8 3% 33 Великий Новгород 43,4 3% 34 Калининград 53,0 2% 35 Воронеж 43,7 1% 36 Киров 42,3 1% 37 Нижний Новгород 67,0 1% 38 Самара 45,3 0% 39 Батайск 41,6 0% 40 Ставрополь 37,3 -2% 41 Челябинск 42,9 -2% 42 Обнинск 56,4 -3% 43 Тула 47,8 -5% 44 Ростов-на-Дону 50,3 -8%

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Топ-10 городов-лидеров по росту средней цены возглавил Псков – плюс 22% за год. С мая 2018 года на рынке города значительно сократился объём жилья в проектах бюджетных сегментов, а нового доступного предложения застройщики на рынок не вывели. Следующие две строчки заняли города Приволжского федерального округа – Саратов и Ульяновск. За год средняя цена на первичном рынке этих городов выросла на 22% и 21% соответственно. Основной прирост цен пришёлся на период с января по май 2019 года – на 13% и 14%. В рейтинг также вошли три города-миллионника – Казань (+20% за год), Уфа (+17% за год) и Красноярск (+16% за год).

Топ-10 крупных городов, лидирующих по росту цен на первичном рынке жилья, май 2019 года к маю 2018 года.

№ Город Ср. цена кв. м, тыс. руб., май 2019 Изменения, май 2019 г. к маю 2018 г. 1 Псков 45,6 +22% 2 Саратов 42,6 +22% 3 Ульяновск 46,7 +21% 4 Петрозаводск 57,9 +21% 5 Сочи 126,7 +20% 6 Казань 80,4 +20% 7 Ижевск 57,0 +18% 8 Краснодар 53,7 +17% 9 Уфа 67,9 +17% 10 Красноярск 60,7 +16%

Рейтинг городов-лидеров по уровню средней цены квадратного метра с большим отрывом возглавил город-курорт Краснодарского края Сочи – 126,7 тыс. руб. Следом идёт Владивосток – 94,4 тыс. руб. за кв. м. На третьем месте город-миллионник Казань, где средняя цена жилья на первичке составила 80,4 тыс. руб.

Наиболее доступный уровень цен в новостройках крупных городов России зафиксирован в Брянске и Ставрополе, здесь показатель не превышает 37,5 тыс. руб. за кв. м.

Рейтинг городов по уровню средней цены квадратного метра на первичном рынке, май 2019 года.

№ Город Ср. цена кв. м, тыс. руб., май 2019 Город Ср. цена кв. м, тыс. руб., май 2019 1 Сочи 126,7 Брянск 37,2 2 Владивосток 94,4 Ставрополь 37,3 3 Казань 80,4 Владимир 39,3 4 Сургут 73,9 Иваново 40,0 5 Симферополь 70,6 Батайск 41,6 6 Екатеринбург 69,8 Киров 42,3 7 Уфа 67,9 Саратов 42,6 8 Нижний Новгород 67,0 Челябинск 42,9 9 Новосибирск 66,5 Омск 43,1 10 Тюмень 63,2 Великий Новгород 43,4

Источник: Аналитический центр ЦИАН