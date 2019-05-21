Жителя Иркутской области осудили за незаконную вырубку леса на 265 тысяч рублей

Чунский районный суд признал местного жителя виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупных размерах). Как сообщает районная прокуратура, зимой 2018 года местный житель незаконно вырубил 20 куб. м сосны. Ущерб составляет 265 тысяч рублей.Подсудимого приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также осужденный должен возместить денежный ущерб, причиненный вследствие незаконной вырубки леса. Приговор еще не вступил в законную силу.