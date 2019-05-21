Новости

Жителя Иркутской области осудили за незаконную вырубку леса на 265 тысяч рублей

21 мая 2019

Чунский районный суд признал местного жителя виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупных размерах). Как сообщает районная прокуратура, зимой 2018 года местный житель незаконно вырубил 20 куб. м сосны. Ущерб составляет 265 тысяч рублей.Подсудимого приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также осужденный должен возместить денежный ущерб, причиненный вследствие незаконной вырубки леса. Приговор еще не вступил в законную силу.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Стала известна программа SBERTALKS 4.0
23 мая в Иркутске пройдет SBERTALKS для опытных и начинающих бизнесменов
«Нефть, золото, рубль – ничто, по сравнению с капитализацией личности». Дмитрий Сидорин о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании