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В Иркутской области только пять застройщиков готовы к переходу на проектное финансирование

21 мая 2019

Действующим законодательством с 1 июля 2019 года предусмотрен обязательный переход всех строительных организаций, осуществляющих привлечение денежных средств участников долевого строительства, на проектное финансирование с использованием счетов эскроу по всем проектам жилищного строительства за исключением проектов, которые будут соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ. Совещание, посвященное переходу строительной отрасли на проектное финансирование, прошло в Иркутской области.

<p>Фото: ksonline.ru</p>

Фото: ksonline.ru

По информации пресс-службы правительства региона, на территории Приангарья сегодня 59 застройщиков реализуют 97 проектов с долевым участием, осуществляя привлечение денежных средств граждан на основании договоров участия в долевом строительстве. Общее количество квадратных метров в проектах строительства составляет 1 млн 434,2 тыс. кв. метров. Семь проектов у пяти застройщиков получили или имеют высокие шансы получить проектное финансирование. Кроме того, планируется, что 86 проектов строительства у 52 застройщиков будут соответствовать критериям, утвержденным постановлением правительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 480, и будут достраиваться по договорам участия в долевом строительстве.

В перечень банков, уполномоченных на предоставление проектного финансирования и осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, включены 17 кредитных организаций. ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ и ПАО Банк «ФК Открытие» представили на совещании отчеты о поступивших и рассмотренных заявках строительных организаций на получение проектного финансирования.

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Специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области отметили, что все новые проекты, строительство которых начинается в настоящее время, должны осуществляться за счет средств проектного финансирования.

– Это накладывает на министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, на строителей и кредитные организации ощутимую ответственность. Самое главное – помнить о людях, для которых будет строиться это жилье, – отметил председатель регионального правительства Руслан Болотов.На совещании также были рассмотрены предложения о возможном субсидировании в целях повышения доступности приобретения собственного жилья в условиях перехода на проектное финансирование проектов жилищного строительства.


/ СИА /
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