Альфа-Банк и Правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Самарской области и Альфа-Банк заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития региона.

Свои подписи на документе поставили первый заместитель Председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области инвестиционных проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие региона, привлечения частных инвестиций в экономику территории, развития сферы финансово-экономического консалтинга, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«За годы своей работы в Самаре Альфа-Банк стал неотъемлемой частью финансового ландшафта региона. По ключевым показателям банк входит в ТОП-3 регионального рынка, число корпоративных и розничных клиентов уверенно растет, как и потенциал банка: многие сервисные и технологические решения «Альфы» дают старт новым направлениям развития всего финансового рынка, — отметил Олег Сысуев. — Соглашение, которое мы подписали сегодня с Правительством Самарской области, предусматривает объединение усилий для решения приоритетных задач социально-экономического развития региона и реального сектора экономики. И это очередной шаг в реализации комплексной региональной политики Альфа-Банка».

«Альфа-Банк сегодня является самым крупным частным банком в России. Он обладает очень разносторонним набором гибких инструментов сотрудничества как с промышленными предприятиями, малым бизнесом, так и с частными лицами. Мы подписали соглашение, которое ни в коем случае не ограничивает конкуренцию, при этом задает некоторые положения для перспективного сотрудничества между Самарской областью в целом, различными отраслями экономики региона и Альфа-Банком. Современные технологии и платформы могут представлять интерес для нашей области, поскольку у банка есть уникальные разработки по единой платежной квитанции в сфере ЖКХ. Уже целый ряд проектов в этой сфере при поддержке банка реализован в разных регионах страны. Поэтому у нас есть перспективы для расширения сотрудничества», — подчеркнул Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.