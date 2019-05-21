Сбербанк принял участие в Петербургском международном юридическом форуме

Сбербанк принял участие в IX Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2019).

В частности, Сбербанк выступил организатором и спонсором круглого стола «Цифровые технологии банкротства» Международного форума по банкротству, который уже в третий раз проходит в рамках ПМЮФ. Выступивший здесь управляющий директор, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Департамента работы с проблемными активами Сбербанка Евгений Акимов рассказал о ключевых цифровых трендах в сфере банкротства и предложил ряд инновационных изменений, которые помогут всем участникам рынка взаимодействовать более эффективно.

Евгений Акимов, управляющий директор, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства ДРПА Сбербанка:

«Например, технология распознавания судебных актов дает возможность автоматически формировать банкротный реестр, а интеллектуальные механизмы моделирования собраний кредиторов помогут кредиторам строить стратегию работы в процедуре и просчитывать вероятные исходы собраний кредиторов. К слову, указанная опция уже реализована в сервисе Bankro.Tech — совместной разработке Сбербанка и компании "Право.ру"».

Представители Сбербанка приняли активное участие и в ряде панельных дискуссий, проходивших на других площадках ПМЮФ. Директор проектов ДРПА Андрей Смирных выступил на дискуссионной сессии «Нетипичные обеспечительные конструкции в российском банкротном праве — как защититься обычному кредитору?». Андрей осветил позицию банка по вопросам судебного залога и зачета в банкротстве и подарил участникам дискуссии изданную под его редакцией монографию знаменитого русского цивилиста А. Х. Гольмстена об оспаривании сделок неплатежеспособного должника.

Евгений Акимов принял участие в деловом завтраке, организованном газетой «Ведомости», где специалисты рассуждали о том, что произойдет с институтом банкротства граждан в будущем и какой вектор развития виден уже сегодня. Также он выступил спикером дискуссионной сессии по поиску активов, осветив не только сложности процесса розыска активов должника, но и перспективы, которые откроются перед кредиторами в случае успеха.

Кроме того, дочерняя компания Сбербанка «Центр технологий банкротства» представила на собственном стенде автоматизированную систему ведения процедур банкротства Bankro.Tech, познакомив посетителей с функционалом системы и ее преимуществами.