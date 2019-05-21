Сбербанк обеспечил возможность оплаты смартфоном прогулок по Москве-реке

Московский Сбербанк c началом речной навигации предлагает москвичам и гостям города воспользоваться новым сервисом оплаты водных прогулок по Москве и Подмосковью непосредственно на теплоходе с использованием банковской карты, карты «Тройка» или с помощью смартфона.

Теперь нет необходимости стоять в очереди за билетами. Экипаж теплохода предложит всем желающим воспользоваться мобильным устройством от Сбербанка для того, чтобы не только приобрести билет, но и оплатить предлагаемые на борту дополнительные услуги безналичным способом. К началу лета подобными инновационными POS-терминалами будет оснащен весь туристический и прогулочный флот столицы.