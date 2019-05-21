Банк «Открытие» завершил важный этап трансформации бизнес-процессов

Завершился важный этап трансформации бизнес-процессов банка «Открытие». На базе SAP Human Capital Management (HCM) создана централизованная система для кадрового администрирования и расчёта заработной платы. Партнером по внедрению выступила компания MOLGA Consulting.

Новая система объединила более 20 000 сотрудников в головном офисе и 745 офисах банка по всей стране. Ключевой предпосылкой внедрения решения стала консолидация банковской группы: присоединение к банку «Открытие» банка «БИНБАНК». До этого бизнес-процессы кадрового администрирования и расчета заработной платы были рассредоточены между 5 разными ИТ-системами двух банков. Целью проекта было вместе с юридическим объединением компаний группы объединить и унифицировать процессы кадрового учета и расчета заработной платы.

SAP HCM позволила упростить процесс сбора и обработки данных: вся информация о сотрудниках хранится в единой системе. В рамках проекта были внедрены модули управления организационной структурой, кадрового учета, расчета заработной платы и управления рабочим временем. Помимо этого, в системе реализована возможность автоматически определять социальный пакет сотрудника, рассчитывать обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений. Проект был реализован в сжатые сроки: с момента его старта до запуска системы в промышленную эксплуатацию в банке «Открытие» прошло 6 месяцев. Ближайший конкурентный ориентир осуществления такого проекта – 12 месяцев.

«Одна из стратегических задач банка до 2020 года – встать на один уровень с лидерами рынка. Достижение этой цели невозможно без эффективных бизнес-процессов и цифровых технологий. В рамках внедрения системы мы объединили ресурсы банка, вендора и партнера, и результат превзошел наши ожидания. С 1 января этого года расчет заработной платы производится в новой системе», - отметила Елена Салихова, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие».

«SAP HCM – это решение, которое давно доказало свою надежность и эффективность для многих российских банков. Система позволяет интегрировать все HR-процессы, сокращать время на рутинные операции и минимизировать количество ошибок. Данный проект – это только один из шагов банка в построении комфортной среды для роста и развития персонала. Это базис, на основе которого «Открытие» сможет реализовать различные процессы и инструменты управления талантами во всей объединенной группе компаний «Открытие», - прокомментировал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Достичь поставленных целей мы смогли не только благодаря профессиональному опыту и богатой экспертизе нашей компании в области SAP HCM, но и высокому уровню подготовки специалистов банка, слаженности работы, сплоченности проектной команды и всех служб банка, задействованных в проекте. Банк «Открытие» — это инновационный банк, который стремится объединять лучшие практики, повышать и совершенствовать эффективность процессов. Надеемся, что в будущем система SAP HCM по управлению персоналом, помимо транзакционной составляющей, станет надежным инструментом развития персонала в руках менеджеров банка и позволит создать среду, в которой каждый талант будет замечен и оценен», - отметила Мария Шахова, партнер Molga Consulting.