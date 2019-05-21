Банк «Союз» сократил time-to-market кредитного сервиса

Банк «Союз» совместно с ИТ-интегратором «Инфосистемы Джет» внедрили интеграционную шину для взаимодействия систем кредитного конвейера клиентов банка — физических лиц. За счет полной автоматизации тестирования данного решения проверка обновлений ускорилась в сотни раз. Это помогло значительно сократить сроки и стоимость его запуска для банка.

На старте проекта «Инфосистемы Джет» разработала интеграционную шину для взаимодействия банковских систем в ходе создания и обработки кредитных онлайн-заявок, реализующую порядка 400 сценариев — от формирования заявки, проверки паспорта и запроса данных о клиенте до построения графика платежей и подтверждения заявки. Внесение доработок в любую из внешних систем требовало изменений в самой шине, а также проверки корректности ее работы, что крайне затратно с точки зрения временных и человеческих ресурсов.

На этапе разработки решения автотесты позволили проводить каждый цикл тестирования шины за 3 часа (вместо 400–600 часов работы в ручном режиме). Запуск решения таким образом удалось ускорить на 3 месяца. В проекте были задействованы системы, не имеющие графических интерфейсов — их автоматизация, как отмечают эксперты, окупается в десятки раз быстрее, так как не требует больших затрат на поддержку при дальнейших изменениях в продукте.

Уже на первом этапе проекта специалисты «Инфосистемы Джет» реализовали подход Continuous Integration (CI), автоматизировав сборку, установку и тестирование функциональности интеграционной шины. При этом за счет создания эмуляторов банковских с истем (интернет-банка, базы данных клиентов и системы обработки кредитных заявок) тестирование и доработка функциональности шины велись независимо от других подрядчиков — в соответствии с принятым планом изменений.

В дальнейшем этот подход также помог ускорить проверку интеграции систем: в случае выявления некорректной работы комплекса изменения вносились на уровне шины, после чего запускались автотесты. А с появлением в проекте новой функциональности дополнялся и стек автоматизированных тестов.

Олег Моргун, директор по информационным технологиям банка «Союз»:

- Тестирование изменений — процесс, казалось бы, далекий от основного бизнеса банка. Однако качество работы конечного сервиса и скорость вывода новой услуги (продукта) на рынок непосредственно влияют на лояльность клиента и конечную прибыль. В данном случае автоматизация даже одного процесса в проекте дала существенное сокращение time-to-market.

Ольга Шишелина, начальник отдела тестирования «Инфосистемы Джет»:

- Сегодня довольно много компаний, которые применяют в своих проектах ручное тестирование, при том, что большую часть рутинных задач в этом направлении выгоднее автоматизировать. По нашим подсчетам, при наличии даже 3 изменений кода в неделю (а в банках этот объем заметно выше) такая автоматизация будет в 5 раз дешевле ручного тестирования уже через месяц. К тому же в этом случае мы снижаем влияние человеческого фактора и повышаем качество конечного продукта.