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«Как управлять бизнесом через призму финансов». Объявлена дата нового вебинара в Университете бизнеса УРАЛСИБ

21 мая 2019

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15 мая 2019

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном открытом вебинаре «Как управлять бизнесом через призму финансов», который состоится в пятницу, 24 мая  2019 года. Начало в 15:00 МСК.

Регистрация на мероприятие уже доступна.

Вебинар будет полезен молодым предпринимателям, руководителям бизнеса и бухгалтерам предприятий. Разберем, что такое финансовая модель бизнеса, для чего она нужна и как её построить. Поговорим о трех основных моделях бизнеса. Обсудим выход на точку безубыточности.

Онлайн-семинар проведет со-основатель Seeneco Илья Кузнецов. В компании Илья отвечает за стратегическое развитие бизнеса, работу с ключевыми клиентами и партнерами.


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