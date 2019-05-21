Платежная система «Мир» и Дальневосточный банк дарят скидку 30 % на покупку билетов на матчи футбольной сборной

Держатели карт «Мир» Дальневосточного банка могут купить билеты на отборочные матчи Чемпионата Европы-2020 со скидкой 30 %. Такую возможность болельщикам страны предоставляет официальный партнер сборной России по футболу платежная система «Мир». Для получения скидки купить билеты нужно на сайте акции ПС «Мир» или через сервис kassir.ru. Для активации скидки необходимо при покупке билета выбрать способ оплаты «Банковская карта МИР».

В рамках совместной акции владельцам карт «Мир» Дальневосточного банка доступны и другие приятные бонусы: кэшбэк до 6 % при бронировании гостиниц и до 10 % при покупке еды и напитков на стадионах. Для их получения необходимо зарегистрировать карту «Мир» в личном кабинете на сайте privetmir.ru.

Также любителям футбола предоставляется шанс выиграть поездку на игру национальной сборной в одном из отборочных матчей Чемпионата Европы-2020 с посещением ее предматчевой тренировки. Для этого необходимо оплачивать любые покупки от 300 рублей картами «Мир» Дальневосточного банка и регистрировать чеки на сайте акции до 20 октября 2019 г. Также в призовой фонд входит 120 билетов на двоих на футбольные матчи, сувениры с автографами игроков сборной, сертификаты «Спортмастер» и промокоды «Яндекс.Такси».

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте акции