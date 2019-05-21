Первых выпускников РУСАЛ-класса наградили в Иркутске

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете подвели итоги проекта «РУСАЛ-класс». 21 выпускник образовательной программы получил сертификаты на дополнительные баллы ЕГЭ, которые можно использовать при поступлении в ИРНИТУ.

Проект «РУСАЛ-класс» стартовал в октябре прошлого года. На базе ИРНИТУ и шелеховского ДК «Металлург» для учеников 10 и 11 классов были организованы бесплатные курсы по математике, физике, химии и информатике. Кроме того, школьники также познакомились с теорией решения изобретательских задач, бизнес-системой и основами металлургии.Основная задача проекта – подготовить ребят к поступлению на инженерные специальности «политеха», востребованные в РУСАЛе. В свою очередь для алюминиевой компании это возможность напрямую участвовать в подготовке будущих сотрудников.

Помимо Иркутска, РУСАЛ-классы действуют в Красноярске и Новокузнецке. На местах поддержку проекту оказывают алюминиевые заводы и местные вузы.

С окончанием проекта ребят поздравил директор по персоналу Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ Сергей Шишкин.

‒ Это первый выпуск РУСАЛ-класса, и для нас событие не менее волнительное, чем для самих ребят. Наверняка было довольно сложно совмещать учебу в выпускном классе с плотной дополнительной программой по точным наукам. Но те, кто справился и дошел до конца, могут собой гордиться и считать это своей большой победой. Пусть в вашей жизни таких побед будет еще много, и они в том числе будут совместными с компанией РУСАЛ, если вы примете решение специализироваться в области металлургии, ‒ отметил он. Одновременно с награждением выпускников РУСАЛ-класса в ИРНИТУ состоялось подведение итогов олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего». Это всероссийское состязание школьников в таких отраслях знаний, как химия, математика, физика и инженерия. В этом году олимпиада проходила одновременно в 40 регионах и собрала более 2000 участников. В Иркутске и Шелехове победителями стали 10 ребят, все они получили дипломы и памятные подарки от РУСАЛа. Сувенирами и грамотами также были отмечены учителя, наиболее активно участвовавшие в подготовке школьников к олимпиаде.

‒ РУСАЛ уделяет большое внимание подготовке будущих кадров. Если раньше мы работали в основном со студентами, то сейчас распространяем профориентационные программы и на школьников. Помимо РУСАЛ-класса и олимпиад, мы проводим для ребят экскурсии на завод, тематические квесты. Наши сотрудники проводят для учеников уроки по экологии, учат их бережному отношению к окружающей среде, ‒ рассказала руководитель отдела развития персонала и корпоративных программ ИркАЗа Ольга Кремлева.