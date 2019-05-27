Топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России

Фото: mir24.tv «Автостат», сегмент кроссоверов и внедорожников занимает около половины российского авторынка. Лидером так и остается Hyundai Creta – за 4 месяца текущего года россияне приобрели 23 тысячи экземпляров этой модели, стоимость которой может доходить до 1 335 тыс. рублей. Не оставляет сомнений, что корейский производитель в точности угадал ожидания покупателей. Корейская модель сместила с трона прежнего лидера – Renault Duster (11 888 тыс. шт.). Сейчас он довольствуется только вторым местом, хотя и стоит уже дешевле. А замыкает тройку лидеров российского рынка SUV внедорожник LADA 4x4, который является еще и самым дешевым (519 – 614 тыс. рублей). Именно поэтому он и пользуется спросом уже около 50 лет.