Сколько нужно денег для «нормальной жизни» в России

В апреле 2019 года «Romir» проводил очередной соцопрос, чтобы выявить динамику материальных запросов россиян. Как оказалось, разрыв между финансовыми желаниями и реальностью в нынешнем году продолжил увеличиваться и составил 8 100 рублей в пользу имеющихся доходов. Фото: primgazeta.ru

Результаты показали, что финансовые запросы россиян в 2019 году в выросли и приблизились к результатам 2014 года. Это произошло, в первую очередь, за счет увеличения числа запросов на семейный доход от 60 до 90 тыс. рублей в месяц – с 25% в прошлом году до 30% в нынешнем.

Доход от 45 до 60 тыс. рублей в месяц устроил бы каждого четвертого опрошенного (25%) – это на 2% больше, чем в прошлом году. Увеличение также заметно среди желающих иметь доход от 90 до 120 тыс. рублей в месяц. Если в прошлом году иметь такой доход хотело 18% опрошенных, то в этом это число немного выросло – до 21%. 11% готовы жить «нормально» при доходе более 120 тыс. рублей. Число подобных ответов за год снизилось с 13%. Семейного дохода в 30-45 тыс. рублей в месяц будет достаточно для 10% респондентов. 2% считают, что смогут «нормально» прожить, зарабатывая от 20 до 30 тыс. рублей в месяц на семью из трех человек. Стоит отметить, что нашлись желающие, которые готовы жить «нормально» при доходе до 20 тыс. рублей в месяц – таких оказался 1%.

Таким образом, в среднем российская семья их трех человек претендует на доход в 78 000 рублей в месяц. За год финансовые запросы россиян выросли на 3% или на 2 100 руб. Нынешние запросы россиян оказались максимально приближенными к аналогичным показателям 2014-го года (78 500 руб.). Однако, если 5-6 лет назад желаемый доход значительно превышал реальные доходы, то сейчас ситуация ровно противоположная.

Средний желаемый доход и средний реальный доход семьи при двух работающих Источник данных: холдинг Ромир, Росстат, 2009-2019

В прошлом году реальные доходы впервые за все время наблюдений оказались выше финансовых аппетитов россиян – на 2 100 рублей. По данным Росстата на февраль 2019 года, средняя номинальная зарплата по стране составила 43 062 рублей или без малого 86 100 рублей на семью при двух работающих. Таким образом, разрыв между финансовыми желаниями и реальностью в нынешнем году составил 8 100 рублей в пользу имеющихся доходов.Лишь в одном регионе запросы оказались выше реального среднего дохода по стране. Этим округом стал Северо-Запад – его жителям для «нормальной» жизни в среднем требуется 93,5 тыс. рублей в месяц. Даже в Центральном ФО, где заработная плата традиционно выше, финансовые аппетиты жителей (82 900 рублей) не превысили среднего реального дохода по стране.

Результаты опроса комментирует президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милёхин:

«Финансовые запросы россиян для «нормальной жизни» фактически вернулись на докризисный уровень 2014 года. За эти годы наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан. Россияне научились жить и тратить более рационально, активно пользоваться промо, соотносить необходимость и мечты, что и привело к декларации столь умеренных финансовых запросов. И даже факт официального роста зарплат, фиксируемый Росстатом, пока не изменил приобретенную за время кризиса ментальность. Хорошо это или плохо – нарастающая трезвость в вопросах доходов – однозначно сказать трудно. Стоит лишь учитывать тот факт, что россияне стали другими, а это значит, что и их потребление изменилось».

Справка:

Во всероссийском опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.