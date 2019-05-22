«Все сливки достаются первым». Мария Куликова о том, почему стоит пойти на SBERTALKS

23 мая Сбербанк в четвёртый раз организует SBERTALKS. В панельной дискуссии на тему инвестиционного потенциала Иркутской области примет участие Мария Куликова – руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Иркутске. Почему иркутским предпринимателям стоит прийти на SBERTALKS? Как инвестиционный потенциал региона связан с экспортом? Об этом Мария рассказала порталу SIA.RU.

На мероприятие всегда приходит большое количество неравнодушных предпринимателей разного уровня, разных направлений, с разными навыками и компетенциями.

– В настоящее время изменения окружающего нас мира очень динамичны. Чтобы быть в тренде и все успевать, нужны актуальные знания, новые наработки. Если мы владеем актуальной информацией, то мы вооружены и как минимум на шаг впереди. А все сливки, как известно, достаются первым. Именно на таких мероприятиях как «SBERTALKS» как раз можно получить актуальную информацию.Постоянные участники или начинающие – у всех есть возможность познакомиться, завязать новые полезные контакты, получить поддержку. Можно примерить на себя чьи-то идеи или советы, доработать и воплотить в жизнь. Можно даже найти инвестора.

Панельная дискуссия предполагает ответы на вопросы, от вопросов и зависит новизна информации. Мы готовы к диалогу и надеемся, что участникам интересен рост, актуальные бизнес-темы. Я уверена, что инвестиции и экспорт могут и должны идти в одной связке. Экспортные контракты позволят увеличить рынок сбыта, а соответственно и сократить период окупаемости проекта. Главное – вовремя и качественно к этому подготовиться.