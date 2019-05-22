Новости

Велосипедный бум в Иркутске: рынок вырос в 1,5 раза за год

22 мая 2019

Накануне единого дня велопарадов – 26 мая и Всемирного дня велосипеда – 3 июня аналитики Авито выяснили, как изменился рынок велосипедов за год. В Иркутске, по сравнению с прошлым маем, объем предложений о продаже этого экологически чистого транспорта увеличился на 49,5%, а спрос вырос 9,5%. Дешевле всего стоит детский велосипед – в среднем 3 678 рублей, – а дороже всего придется заплатить за дорожный – 13 551 рубль. В целом велосипед в городе стал на 1% доступнее за год и сейчас его стоимость составляет в среднем 10 637 рублей.

<p>Фото: subrosabrand.com</p>

Фото: subrosabrand.com

Какие велосипеды интересны жителям Иркутска

Меньше всего предложений о продаже велосипедов BMX, спрос  на которые также невысок. Наиболее интересны потенциальным покупателям горные модели. Во всероссийском масштабе пользователи Авито в первую очередь стремятся продать детские велосипеды (38,7%), а купить – горные (41,8%).

Структура рынка велосипедов в Иркутске в мае 2019 года

Велосипед

Доли предложения

Доли спроса

ВМХ

4,1%

7,2%

Горные

51,4%

52,5%

Детские

28,7%

26,8%

Дорожные

15,8%

13,4%


В целом интерес к велосипедам в городе увеличился на 9,5% за год, а их предложение – на 49,5%. В целом велосипед в Иркутске стал на 1% доступнее за год и сейчас его стоимость составляет в среднем 10 637 рублей.
Дешевле всего в городе стоит детский велосипед – в среднем 3 678 рублей, – а дороже всего придется заплатить за дорожный – 13 551 рубль.

Средняя цена велосипедов различных типов в мае 2019 года и ее динамика за год

 

Средняя цена, рублей

Динамика цены за год

Детские

3 678

8,7%

ВМХ

11 660

11,4%

Горные

13 004

-3,7%

Дорожные

13 551

-6,9%

Все типы

10 637

-0,9%

Особенности крупнейших городов России: рост спроса и снижение цен
Интерес к велосипедам за год вырос во всех 23 крупнейших городах страны. Больше всего ими интересовались в Воронеже, где спрос увеличился более чем в полтора раза (+54,7%), в Казани (+45,3%), а также Перми и Новосибирске (+42,5% в каждом). Меньше всех покупкой велосипеда интересуются жители Иркутска (+9,5%), где все еще стоит холодная, «невелосипедная» погода. Число объявлений о продаже также возросло во всех городах: от +3% в Екатеринбурге до +95,2% в Красноярске. Дешевле всего велосипеды стоят в Омске и Тольятти – это единственные города, где ценники находятся ниже отметки в 9 000 рублей, а дороже всего – в Москве. Средняя стоимость в столице заметно выше, чем в других городах, и превышает цену в Санкт-Петербурге (второе место по уровню цен на велосипеды) почти на 40%. В большинстве городов стоимость за год снизилась (наиболее заметно – в Воронеже, на 11,3%). По всей стране средняя цена велосипеда снизилась на 3,3% до 12 145 рублей.
Рейтинг городов по средней цене всех типов велосипедов
 
 

Регион

Средняя цена, рублей

Динамика за год

1

Омск

8 430

-6,0%

2

Тольятти

8 949

-1,2%

3

Ульяновск

9 056

0,1%

4

Саратов

9 657

-10,7%

5

Волгоград

9 748

-8,2%

6

Казань

9 788

-6,6%

7

Барнаул

9 877

1,0%

8

Челябинск

9 878

-10,7%

9

Новосибирск

10 010

-7,0%

10

Тюмень

10 164

-5,9%

11

Воронеж

10 226

-11,3%

12

Иркутск

10 637

-0,9%

13

Нижний Новгород

10 729

8,7%

14

Уфа

10 867

4,5%

15

Красноярск

11 060

7,9%

16

Ижевск

11 348

-1,0%

17

Пермь

11 389

-10,8%

18

Самара

11 642

-5,6%

19

Краснодар

12 037

-8,6%

20

Ростов-на-Дону

12 358

-3,3%

21

Екатеринбург

12 401

-1,8%

22

Санкт-Петербург

15 280

-2,9%

23

Москва

21 266

5,2%
 

Вся Россия

12 145

-3,3%
 


Жители большинства крупнейших городов традиционно в первую очередь интересуются горными велосипедами. Исключениями стали Омск и Ульяновск, где самый высокий спрос приходится на модели для детей. В прошлом году они лидировали по спросу только в Тольятти.В апреле 2019 года «велосипед» стал самым популярным поисковым запросом на сайте в масштабах всей страны, опередив «квартиру», которая была наиболее частым запросом за весь 2018 год. Пик спроса на велосипеды в России традиционно приходится на конец весны. Так, в прошлом году на II квартал пришлось почти 40% предложений о продаже различных моделей и около 54% всего спроса на них за целый год. 

Об Авито
Авито – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Авито составляет 32,5 млн человек - около пятой части населения России. 20 млн уникальных пользователей заходят на Авито с мобильных устройств. На сайте размещено больше 51 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 450 000 новых объявлений.

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Стала известна программа SBERTALKS 4.0
23 мая в Иркутске пройдет SBERTALKS для опытных и начинающих бизнесменов
«Нефть, золото, рубль – ничто, по сравнению с капитализацией личности». Дмитрий Сидорин о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании