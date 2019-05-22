Велосипедный бум в Иркутске: рынок вырос в 1,5 раза за год

Накануне единого дня велопарадов – 26 мая и Всемирного дня велосипеда – 3 июня аналитики Авито выяснили, как изменился рынок велосипедов за год. В Иркутске, по сравнению с прошлым маем, объем предложений о продаже этого экологически чистого транспорта увеличился на 49,5%, а спрос вырос 9,5%. Дешевле всего стоит детский велосипед – в среднем 3 678 рублей, – а дороже всего придется заплатить за дорожный – 13 551 рубль. В целом велосипед в городе стал на 1% доступнее за год и сейчас его стоимость составляет в среднем 10 637 рублей.

Какие велосипеды интересны жителям Иркутска

Меньше всего предложений о продаже велосипедов BMX, спрос на которые также невысок. Наиболее интересны потенциальным покупателям горные модели. Во всероссийском масштабе пользователи Авито в первую очередь стремятся продать детские велосипеды (38,7%), а купить – горные (41,8%).

Структура рынка велосипедов в Иркутске в мае 2019 года

Велосипед Доли предложения Доли спроса ВМХ 4,1% 7,2% Горные 51,4% 52,5% Детские 28,7% 26,8% Дорожные 15,8% 13,4%



В целом интерес к велосипедам в городе увеличился на 9,5% за год, а их предложение – на 49,5%. В целом велосипед в Иркутске стал на 1% доступнее за год и сейчас его стоимость составляет в среднем 10 637 рублей.

Дешевле всего в городе стоит детский велосипед – в среднем 3 678 рублей, – а дороже всего придется заплатить за дорожный – 13 551 рубль.

Средняя цена велосипедов различных типов в мае 2019 года и ее динамика за год

Средняя цена, рублей Динамика цены за год Детские 3 678 8,7% ВМХ 11 660 11,4% Горные 13 004 -3,7% Дорожные 13 551 -6,9% Все типы 10 637 -0,9%



Особенности крупнейших городов России: рост спроса и снижение цен

Интерес к велосипедам за год вырос во всех 23 крупнейших городах страны. Больше всего ими интересовались в Воронеже, где спрос увеличился более чем в полтора раза (+54,7%), в Казани (+45,3%), а также Перми и Новосибирске (+42,5% в каждом). Меньше всех покупкой велосипеда интересуются жители Иркутска (+9,5%), где все еще стоит холодная, «невелосипедная» погода. Число объявлений о продаже также возросло во всех городах: от +3% в Екатеринбурге до +95,2% в Красноярске. Дешевле всего велосипеды стоят в Омске и Тольятти – это единственные города, где ценники находятся ниже отметки в 9 000 рублей, а дороже всего – в Москве. Средняя стоимость в столице заметно выше, чем в других городах, и превышает цену в Санкт-Петербурге (второе место по уровню цен на велосипеды) почти на 40%. В большинстве городов стоимость за год снизилась (наиболее заметно – в Воронеже, на 11,3%). По всей стране средняя цена велосипеда снизилась на 3,3% до 12 145 рублей.

Рейтинг городов по средней цене всех типов велосипедов

Регион Средняя цена, рублей Динамика за год 1 Омск 8 430 -6,0% 2 Тольятти 8 949 -1,2% 3 Ульяновск 9 056 0,1% 4 Саратов 9 657 -10,7% 5 Волгоград 9 748 -8,2% 6 Казань 9 788 -6,6% 7 Барнаул 9 877 1,0% 8 Челябинск 9 878 -10,7% 9 Новосибирск 10 010 -7,0% 10 Тюмень 10 164 -5,9% 11 Воронеж 10 226 -11,3% 12 Иркутск 10 637 -0,9% 13 Нижний Новгород 10 729 8,7% 14 Уфа 10 867 4,5% 15 Красноярск 11 060 7,9% 16 Ижевск 11 348 -1,0% 17 Пермь 11 389 -10,8% 18 Самара 11 642 -5,6% 19 Краснодар 12 037 -8,6% 20 Ростов-на-Дону 12 358 -3,3% 21 Екатеринбург 12 401 -1,8% 22 Санкт-Петербург 15 280 -2,9% 23 Москва 21 266 5,2% Вся Россия 12 145 -3,3%



Жители большинства крупнейших городов традиционно в первую очередь интересуются горными велосипедами. Исключениями стали Омск и Ульяновск, где самый высокий спрос приходится на модели для детей. В прошлом году они лидировали по спросу только в Тольятти.В апреле 2019 года «велосипед» стал самым популярным поисковым запросом на сайте в масштабах всей страны, опередив «квартиру», которая была наиболее частым запросом за весь 2018 год. Пик спроса на велосипеды в России традиционно приходится на конец весны. Так, в прошлом году на II квартал пришлось почти 40% предложений о продаже различных моделей и около 54% всего спроса на них за целый год.

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