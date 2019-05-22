Велосипедный бум в Иркутске: рынок вырос в 1,5 раза за год

Накануне единого дня велопарадов – 26 мая и Всемирного дня велосипеда – 3 июня аналитики Авито выяснили, как изменился рынок велосипедов за год. В Иркутске, по сравнению с прошлым маем, объем предложений о продаже этого экологически чистого транспорта увеличился на 49,5%, а спрос вырос 9,5%. Дешевле всего стоит детский велосипед – в среднем 3 678 рублей, – а дороже всего придется заплатить за дорожный – 13 551 рубль. В целом велосипед в городе стал на 1% доступнее за год и сейчас его стоимость составляет в среднем 10 637 рублей.
Какие велосипеды интересны жителям Иркутска
Меньше всего предложений о продаже велосипедов BMX, спрос на которые также невысок. Наиболее интересны потенциальным покупателям горные модели. Во всероссийском масштабе пользователи Авито в первую очередь стремятся продать детские велосипеды (38,7%), а купить – горные (41,8%).
Структура рынка велосипедов в Иркутске в мае 2019 года
|
Велосипед
|
Доли предложения
|
Доли спроса
|
ВМХ
|
4,1%
|
7,2%
|
Горные
|
51,4%
|
52,5%
|
Детские
|
28,7%
|
26,8%
|
Дорожные
|
15,8%
|
13,4%
В целом интерес к велосипедам в городе увеличился на 9,5% за год, а их предложение – на 49,5%. В целом велосипед в Иркутске стал на 1% доступнее за год и сейчас его стоимость составляет в среднем 10 637 рублей.
Дешевле всего в городе стоит детский велосипед – в среднем 3 678 рублей, – а дороже всего придется заплатить за дорожный – 13 551 рубль.
Средняя цена велосипедов различных типов в мае 2019 года и ее динамика за год
|
Средняя цена, рублей
|
Динамика цены за год
|
Детские
|
3 678
|
8,7%
|
ВМХ
|
11 660
|
11,4%
|
Горные
|
13 004
|
-3,7%
|
Дорожные
|
13 551
|
-6,9%
|
Все типы
|
10 637
|
-0,9%
Особенности крупнейших городов России: рост спроса и снижение цен
Интерес к велосипедам за год вырос во всех 23 крупнейших городах страны. Больше всего ими интересовались в Воронеже, где спрос увеличился более чем в полтора раза (+54,7%), в Казани (+45,3%), а также Перми и Новосибирске (+42,5% в каждом). Меньше всех покупкой велосипеда интересуются жители Иркутска (+9,5%), где все еще стоит холодная, «невелосипедная» погода. Число объявлений о продаже также возросло во всех городах: от +3% в Екатеринбурге до +95,2% в Красноярске. Дешевле всего велосипеды стоят в Омске и Тольятти – это единственные города, где ценники находятся ниже отметки в 9 000 рублей, а дороже всего – в Москве. Средняя стоимость в столице заметно выше, чем в других городах, и превышает цену в Санкт-Петербурге (второе место по уровню цен на велосипеды) почти на 40%. В большинстве городов стоимость за год снизилась (наиболее заметно – в Воронеже, на 11,3%). По всей стране средняя цена велосипеда снизилась на 3,3% до 12 145 рублей.
|
Регион
|
Средняя цена, рублей
|
Динамика за год
|
1
|
Омск
|
8 430
|
-6,0%
|
2
|
Тольятти
|
8 949
|
-1,2%
|
3
|
Ульяновск
|
9 056
|
0,1%
|
4
|
Саратов
|
9 657
|
-10,7%
|
5
|
Волгоград
|
9 748
|
-8,2%
|
6
|
Казань
|
9 788
|
-6,6%
|
7
|
Барнаул
|
9 877
|
1,0%
|
8
|
Челябинск
|
9 878
|
-10,7%
|
9
|
Новосибирск
|
10 010
|
-7,0%
|
10
|
Тюмень
|
10 164
|
-5,9%
|
11
|
Воронеж
|
10 226
|
-11,3%
|
12
|
Иркутск
|
10 637
|
-0,9%
|
13
|
Нижний Новгород
|
10 729
|
8,7%
|
14
|
Уфа
|
10 867
|
4,5%
|
15
|
Красноярск
|
11 060
|
7,9%
|
16
|
Ижевск
|
11 348
|
-1,0%
|
17
|
Пермь
|
11 389
|
-10,8%
|
18
|
Самара
|
11 642
|
-5,6%
|
19
|
Краснодар
|
12 037
|
-8,6%
|
20
|
Ростов-на-Дону
|
12 358
|
-3,3%
|
21
|
Екатеринбург
|
12 401
|
-1,8%
|
22
|
Санкт-Петербург
|
15 280
|
-2,9%
|
23
|
Москва
|
21 266
|
5,2%
|
Вся Россия
|
12 145
|
-3,3%
Жители большинства крупнейших городов традиционно в первую очередь интересуются горными велосипедами. Исключениями стали Омск и Ульяновск, где самый высокий спрос приходится на модели для детей. В прошлом году они лидировали по спросу только в Тольятти.В апреле 2019 года «велосипед» стал самым популярным поисковым запросом на сайте в масштабах всей страны, опередив «квартиру», которая была наиболее частым запросом за весь 2018 год. Пик спроса на велосипеды в России традиционно приходится на конец весны. Так, в прошлом году на II квартал пришлось почти 40% предложений о продаже различных моделей и около 54% всего спроса на них за целый год.
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