«Как перейти на безналичные платежи в глубинке?». «Ростелеком» и Почта Банк обсудили перспективы развития технологий

«Ростелеком» принял участие в круглом столе «Как перейти на безналичные платежи в глубинке?», который провел в Иркутске Почта Банк. На мероприятии эксперты обсудили текущую ситуацию и перспективы увеличения доли безналичных платежей в малых населённых пунктах региона.

Как отметили участники встречи, в последние годы в Приангарье наблюдается значительный рост безналичных платежей. Управляющий отделением по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ Игорь Коржук подчеркнул, что рост данных финансовых операций связан с развитием платежных технологий, в том числе бесконтактных платежей и терминальной сети. За пять лет количество терминалов в Иркутской области возросло в два раза до 51 тысячи.

По данным первого заместителя президента – председателя правления Почта Банка Георгия Горшкова, только за прошлый год у финансовой организации в Иркутской области количество безналичных расчетов выросло на 97 процентов, при этом основными барьерами для развития безналичных платежей в малых населённых пунктах являются потребительские страхи и нестабильность связи.

Стороны дискуссии подчеркнули, что для того, чтобы безналичные платежи стали доступны на всей территории Иркутской области, необходимо развивать инфраструктуру не только в крупных городах, но в отдаленных и малых населенных пунктах.

Директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман сообщил, что в настоящее время свыше 230 населенных пунктов Иркутской области не имеют устойчивого источника связи и используют спутниковые системы. Компания работает над тем, чтобы эта цифра сокращалась: «В 2018 году мы построили около 2,5 тыс. км оптоволоконных линий связи, обеспечив доступ в интернет населению 220 сел и посёлков. В текущем году мы продолжаем эту работу, благодаря которой жители небольших деревень смогут пользоваться, в том числе, и современными банковскими сервисами».

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов привел статистику: в России сегодня две трети операций проходят безналично, что сопоставимо со средним показателем в Европе. Российская Федерация – страна с развитыми банковскими технологиями, но при этом в регионах ситуация сильно различается. Например, самый низкий уровень безналичных платежей – на Северном Кавказе (четыре процента), а самый высокий – 56 процентов – в Москве.