Новости

РУСАЛ получил лицензию на разработку Горячегорского нефелинового месторождения в Красноярском крае

21 мая 2019

РУСАЛ получил лицензию на разработку Горячегорского месторождения нефелиновых руд – основного сырья для Ачинского глиноземного комбината (АГК). По предварительным оценкам, запасы месторождения обеспечат загрузку комбината на более чем 60 лет работы.

АГК является крупнейшим предприятием России, осуществляющим переработку нефелиновой руды с получением глинозема, и в настоящее время для производства используется собственное сырье Кия-Шалтырского нефелинового и Мазульского известнякового рудников, которое рассчитано еще на 10 лет работы.

Горячегорское месторождение располагается в Шарыповском районе Красноярского края. По состоянию на 2018 год запасы нефелиновых руд месторождения, учитываемые государственным балансом, составляют около 414,4 млн т. Перед началом отработки месторождения (ориентировочно – в 2028 – 2029 гг.) предстоит работа по постановке на баланс запасов, проектированию и строительству сопутствующей инфраструктуры, восстановление железной дороги, строительство рудника и цеха обогащения на АГК. Объем инвестиций и точные сроки ввода месторождения будут определены после подготовки всей проектной документации.«Развитие собственной ресурсной базы в условиях высоких цен на сырье – одна из приоритетных задач для компании. Запасы Горячегорского месторождения обеспечат стабильную работу АГК на десятки лет после завершения отработки Кия-Шалтырского рудника», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Справка:
РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2018 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. В компании работает около 64 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Стала известна программа SBERTALKS 4.0
23 мая в Иркутске пройдет SBERTALKS для опытных и начинающих бизнесменов
«Нефть, золото, рубль – ничто, по сравнению с капитализацией личности». Дмитрий Сидорин о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании