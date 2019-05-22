В Иркутске стартовал ремонт дорог

В Иркутске стартовал ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом во время выездного совещания мэру ИркутскаДмитрию Бердникову доложила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова. В рамках первого этапа будут отремонтированы 16 участков. Глава города совместно с общественниками проверил, как идут работы на четырех улицах: Ленская, Ширямова, Аэрофлотская и Красноярская.

В настоящий момент на этих объектах ведутся работы по демонтажу старого и установке нового дорожного и газонного бордюрного камня, осуществляется подготовка тротуаров, фрезерование асфальтобетонного покрытия. Работы на улицах Ширямова и Аэрофлотской планируется завершить в июле, Красноярской и Ленской – в августе.

– Мы продолжаем работу по ремонту и реконструкции дорог Иркутска. В этом году мы начали раньше, и основную часть работ планируем выполнить в летние месяцы, когда дороги менее загружены. Комплексный ремонт дорог планируем завершить до наступления низких температур, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Как рассказала Елена Федорова, в этом году при ремонте впервые будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон, который более устойчив к местным климатическим условиям и позволит увеличить срок службы дорожного полотна.

– К ремонту дорог мы подходим комплексно: меняем бордюры, обустраиваем остановки и пешеходные переходы, ставим дорожные знаки, высаживаем деревья. Большое внимание уделяем безопасности. В этом году установим порядка десяти новых светофоров. Кроме того, нам удалось синхронизировать работы всех инженерных служб. Так, на сегодняшний день на 11 участках уже ведутся работы ресурсоснабжающих организаций, – подчеркнула Елена Федорова.

Пресс-служба администрации города Иркутска напоминает, в Иркутске в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к ремонту запланировано 33 участка общей протяженностью около 30 километров, в том числе строительство нового участка улицы Баумана и реконструкция улицы Култукской.