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В Иркутске проводят обработку деревьев и кустарников от вредителей

21 мая 2019

В Иркутске проводят обработку деревьев и кустарников от вредителей. До конца июня работы проведут в парках, скверах, бульварах и на магистральных улицах. Об этом сообщила заместитель председателя комитета – начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела. Она отметила, что за этот период от вредителей планируется обработать свыше 40 тысяч зеленых насаждений, сообщает пресс-служба  мэрии города.

– Своевременная обработка позволяет быстро и эффективно защитить деревья и кустарники от насекомых-вредителей и других заболеваний. Опрыскивание проводят препаратами, которые безопасны для людей и домашних животных, – подчеркнула Марина Шевела. – Обработку проводят специалисты муниципального предприятия «Горзеленхоз» ежедневно при условии хорошей погоды рано утром или поздно вечером.

 


/ СИА /
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