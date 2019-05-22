На заливе Якоби в Иркутске установят стенд с температурой воды и воздуха

С 1 июня в Иркутске приступят к патрулированию водных объектов. Ежедневные рейды по местам отдыха горожан на водоемах города будут осуществляться силами сотрудников администрации, полиции, МКУ «Безопасный город» и волонтеров.

– У водоемов в местах отдыха горожан устанавливаются информационные таблички «Купание запрещено». В целях безопасности органичен проезд личного автотранспорта к «квадратам» у плотины ГЭС, до 1 июля будет ограничен проезд к теплым озерам в Свердловском районе, – отметил директор МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев.

Как рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова, на пляже залива Якоби до 29 мая будут установлены буйки в зоне, отведенной для купания, стойки со средствами спасения утопающих: концами Александрова и спасательными кругами. Также появится стенд с информацией о температуре воды и воздуха.

– К 1 июня будет произведено обследование и очистка дна водолазами. Также на пляже установят контейнерные площадки для сбора мусора. Для обеспечения безопасности купающихся на территории пляжа будут работать спасатели, прошедшие специальное обучение. В конце мая управление Роспотребнадзора по Иркутской области проведет исследование воды, – подчеркнула Елена Федорова.

На остальной береговой линии установят таблички с надписью «Купание запрещено».