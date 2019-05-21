Тренды, инновации и софт-скиллы: Райффайзенбанк собрал ИТ-специалистов на

Райффайзенбанк в седьмой раз провёл конференцию <code/R> — крупнейшее профессиональное событие региона, призванное объединить ИТ-специалистов и создать площадку для регулярного обмена опытом. В этом году конференцию посетило более 500 человек, 208 из которых — внешние слушатели.

Два потока лекций от экспертов Raiffeisen TechCenter, московского офиса Райффайзенбанка и крупнейших технологических компаний Омска, Москвы и Санкт-Петербурга познакомили с трендами цифровой отрасли и лучшими практиками на рынке, а программа мастер-классов помогла слушателям развить востребованные в индустрии навыки.

Основной фокус был сделан на узкоспециальные темы. Среди них — применение облачных технологий, автотестирование, дизайн интерфейсов, работа с SQL-запросами, практики .Net и многие другие. Большинство докладов были ориентированы на специалистов с опытом работы от двух лет и выше.

Не обошлось без разговора об инновациях: гости узнали о технических тонкостях умных домов от основателя компании «Умный Дом Омск» и применении речевых технологий в бизнесе от представителей группы технологий унифицированных коммуникаций Райффайзенбанка. Райффайзенбанк уделяет большое внимание инновациям и в своей работе. За 2018 год банк запустил со стартапами более 20 пилотов, восемь из них сейчас выводятся в продуктив.

Ещё одно тематическое направление — организация командной работы и софт-скиллы. Слушатели знакомились с техникой Storytelling, узнавали лайфхаки для карьерного роста, учились различать механизмы мышления и противостоять манипуляции, а также пробовали себя в роли участника кросс-функциональной команды.

«<code/R> проделал большой путь: от камерной встречи для сотрудников до крупнейшего профессионального события города. В нашем зале собираются лучшие эксперты, а количество желающих к нам попасть уже превышает число мест в Экспоцентре, — отмечает руководитель Raiffeisen TechCenter Юрий Лапшиков. — В этом году мы впервые проводили открытый отбор спикеров, заявку на выступление мог подать любой желающий. В итоге у нас получилась очень насыщенная и разносторонняя программа, фактически срез современной ИТ-индустрии».