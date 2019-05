Бабушка, живущая в сети

Развитие технологий и формирование информационного общества бросают вызов всем социальным группам, в том числе пенсионерам. Предоставление пожилым людям доступа к образованию является важным условием их интеграции в жизнь общества. Елена Громова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова разбирается, как в западных странах и в России борются за компьютерную грамотность старших поколений.

Пожилые друзья компьютера

Образовательные программы в зарубежных странах, направленные на повышение компьютерной и интернет-грамотности старшего поколения, различаются по формам организации, целям и степени формальности. На Западе пожилые люди относятся к активной и наиболее быстрорастущей аудитории пользователей интернета. Лидером по количеству и масштабу подобных проектов является Германия — там доля пользователей сети старше 50 лет составляет около 50%. Большую известность в Германии имел проект «ИНФОмобиль». Передвижная станция с компьютерной техникой и доступом в интернет на базе автобуса дала возможность тысячам пожилых немцев впервые соприкоснуться с компьютером. Такой опыт может быть интересен для России, учитывая размеры страны.

Первый опыт использования интернет-кафе был зафиксирован также в Германии. Использование интернет-кафе может рассматриваться как шанс для социальной интеграции среди единомышленников. Заслуживает интерес опыт работы старейшей организации в Германии «Пожилые люди — друзья компьютера». Коммуникация между членами этой организации осуществляется главным образом через интернет, при этом общение предполагает только одно табу: никаких разговоров о болезнях.

Среди израильтян старше 50 лет доля активных интернет-пользователей составляет 45%, в Нидерландах — 25%, в США — 43%. В Австралии функционирует Telstra — Tech Savvy Seniors Program — онлайн-проект, состоящий из нескольких курсов и модулей, обучающих навыкам использования компьютеров и смартфонов. Цель государственной программы Be Connected — обеспечить каждого австралийца доступом к интернету. Аналогичную программу предлагают Почта Австралии и Австралийская ассоциация компьютерных клубов для лиц старшего возраста (Australian Seniors Computer Clubs Association).

За рубежом кроме тематических ресурсов для пользователей старшего поколения в интернете есть целый ряд проектов: это Saga Zone, Friends Over 50, Second Prime, Over 50S, Eons, TeeBeeDee, Rezoom, Boomj, 50 plus, Life after 50, Good age, 50 connect, Boomertown. Специальные социальные сети для пожилых людей поощряют пенсионеров наслаждаться жизнью и общаться со сверстниками.

Очевидно, что более высокая степень интеграции в интернет пожилых людей за рубежом в значительной мере объясняется высоким уровнем жизни, большей распространенностью компьютеров, преобладанием в системе разделения труда профессий, связанных с работой на компьютере. В то же время приобщение пожилых людей к информационным ресурсам в зарубежных странах это результат успешной работы специализированных образовательных программ.

Все на борьбу с безграмотностью

В отличие от западных стран в России только в последние годы начали уделять внимание гражданам старше 50 лет. Большинство услуг компьютерной грамотности для пожилых россиян организуется государственными структурами на безвозмездной основе, также существуют коммерческие проекты. Как правило, подобные услуги предоставляют центры социального обслуживания, МФЦ, администрации городов и районов, различные общественные и благотворительные организации. Самую масштабную кампанию по обучению пенсионеров проводит Пенсионный фонд России (ПФР). Широко используется учебная программа «Азбука интернета». Ее инициаторами выступили ПФР и ОАО «Ростелеком».

Активная вовлеченность государственных структур в процесс обучения компьютерной грамотности пенсионеров связана с программой развития электронного правительства, поскольку именно россияне старшей возрастной категории являются основными потребителями госуслуг в электронном виде.

Дополнительной мотивацией пенсионеров к изучению компьютера и интернета, стимулом к саморазвитию является практика проведения всероссийских и областных чемпионатов по компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста. Участниками Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров стали представители 70 российских регионов и зарубежных стран (Армении, Беларуси, Дании, Польши, Словакии и Финляндии). Содействие в проведении соревнований оказывают генеральные партнеры: «Ростелеком», Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, «Лаборатория Касперского», «КонсультантПлюс» и другие.

По данным Союза пенсионеров России, навыками работы на компьютере пока владеют только 15% пожилых россиян. Более 2,3 млн человек старшего поколения хотели бы пройти обучение по работе с электронными устройствами и услугами. В федеральной программе планируется ежегодно обучение 50 тыс. человек.

Серебряные университеты

Эти данные объективно свидетельствуют о необходимости роста и разнообразия программ компьютерной грамотности для старшего поколения. Очевидно, что реализация программ по компьютерной грамотности будет иметь положительный результат, когда при постановке задач будут определяться требуемые для их решения ресурсы: материально-технические (обеспечение качественной информационной и множительной техникой), кадровые (наличие ответственных кураторов, грамотных учителей, профессионалов, аналитиков) и финансовые (оплата труда специалистов, плата за аренду и эксплуатацию помещений, необходимый сервис).

Вопрос стоит не только о финансировании программ компьютерной грамотности, но и о финансовых возможностях российских пенсионеров иметь и обслуживать компьютер или мобильное устройство. В Астрахани частные компании предоставили нуждающимся малообеспеченным пенсионерам и инвалидам бывшие в употреблении компьютеры. Возможно тиражирование такой практики в зависимости от конкретных ситуаций.

В настоящее время в федеральных проектах, связанных со старшим поколением, отсутствует распределение финансовых ресурсов по отдельным задачам программ. В частности, это касается конкретно задачи по обеспечению доступа к информационным ресурсам. Поэтому сделать вывод о достаточности или недостаточности финансовых ресурсов для реализации программ компьютерной грамотности невозможно.

Наблюдается интересная тенденция: в последнее время некоммерческие проекты, направленные на поддержку старшего поколения, инициируются весьма молодыми людьми. При этом проводники непрерывного образования полны энтузиазма и готовы делиться знаниями. Можно надеяться, что личного желания и взаимного интереса представителей разных поколений хватит для достижения успехов в сфере компьютерной грамотности на достаточный период. Более активную благотворительную позицию в обеспечении доступа пенсионеров к информационным ресурсам должны занять наряду с «Ростелекомом» и МТС другие телекоммуникационные компании.

Можно предположить, что в условиях пенсионной реформы в России федеральные средства будут направляться в первую очередь на переподготовку людей предпенсионного возраста. Поэтому развитие программ компьютерной грамотности в перспективе возможно в основном за счет средств региональных бюджетов и расширения волонтерского движения.