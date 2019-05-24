Не надувается: почему в России есть финансовая стабильность, но нет кредитного бума

За последние десять лет в российской банковской системе наблюдалось два периода финансовой нестабильности: в 2009–2010 и 2015–2016 годах. Несмотря на значительные структурные изменения, произошедшие в последние годы в российской банковской системе показывают удовлетворительные значения. Но кредитного бума данные не показывают, отмечает Денис Домащенко, доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Концы с концами

Финансовая стабильность — это полноценное использование имеющихся банковских ресурсов для проведения кредитных операций. Для идентификации циклической фазы финансовой стабильности (нестабильности) можно определить уровень дисбаланса между потенциальными и реальными показателями банковской активности. При значительных расхождениях в темпах роста между кредитным потенциалом и реальным кредитованием имеет место ситуация финансовой нестабильности. Если же динамика потенциального кредитования близка к реальным значениям, то очевидна ситуация финансовой стабильности.

За последние десять лет в российской банковской системе наблюдалось два периода финансовой нестабильности: в 2009–2010 и 2015–2016 годах. Несмотря на значительные структурные изменения, произошедшие в последние годы в российской банковской системе, включая масштабный отзыв банковских лицензий, ужесточение конкуренции, новые требования банковского надзора и прочие, абсолютные и большинство относительных финансовых показателей системы в целом демонстрируют удовлетворительные значения. Уже не наблюдается расхождений между кредитным потенциалом и реальным кредитованием, как это было в недавнем прошлом.

Провалы по темпам роста кредитной активности после кризиса 2008 года были вызваны процессами делевериджа (снижение темпов кредитования) в реальном секторе экономики и ростом неопределенности многих видов бизнеса. Валютный шок конца 2014 года также транслировался в банковскую систему резким спадом кредитной активности, но это произошло из-за резкого роста процентных ставок.

Тише едешь

Текущий цикл роста кредитной активности банков в целом совпадает с динамикой кредитного потенциала. Положительным фактором, отличающим его от периода стабильности 2011–2014 годов, является более низкий темп роста кредитной экспансии. В настоящее время он находится в рамках приемлемых 10–16% в год, тогда как в 2011 и 2013 годах доходил до 30%. Относительно умеренные показатели роста, а также синхронизация прироста ресурсной базы банков с кредитной активностью свидетельствуют о более устойчивом функционировании системы в целом.

Жесткая денежно-кредитная политика регулятора не позволяет надуть кредитный пузырь, а валютные риски ушли на второй план. В итоге финансовая стабильность в банковской системе достигнута. Однако условия для кредитного бума в национальной экономике еще не сформировались.