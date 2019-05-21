Глава ФРС считает новый экономический кризис маловероятным

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в понедельник, выступая на конференции по финансовым рынкам в штате Флорида, рассказал об основных рисках, которые ФРС видит в экономике США.

В своем докладе Пауэлл выразил сдержанные опасения относительно закредитованности американского бизнеса и возможности развития нового экономического кризиса в связи с этим фактором. По мнению главы ФРС, повторения нового кризиса, несмотря на то, что корпоративный долг в США к концу 2018 года достиг исторического максимума, доходы и прибыли американского бизнеса остаются высокими, и бизнес в состоянии обслуживать долги за счет собственных средств, так как доля совокупного долга в совокупных активах предприятий США не превышает 35%.

Проведение аналогий текущей ситуации с 2008 годом, когда высокая закредитованность бизнеса привела к банкротству ряда крупных предприятий, Джером Пауэлл считает неуместным. При этом доля совокупного долга государства и предприятий США в ВВП меняется стабильными темпами, в соответствии с прогнозами экономистов, подчеркнул глава ФРС, особо заметив, что высокий госдолг США в прошлом до сих пор не приводил к надуванию кредитного пузыря, и нет оснований полагать, что это произойдет сейчас.

О планах Федрезерва что-либо делать в текущем году с процентной ставкой Джером Пауэлл в данном выступлении ничего не сказал. Однако из выступления можно было понять, что ситуацию в экономике, по крайней мере, в корпоративном секторе, Пауэлл считает в целом стабильной, а угрозы возникновения долгового пузыря он не видит. Из этого, скорее всего, следует, что ФРС в 2019 году будет придерживаться своего прогноза, озвученного ранее, что процентные ставки до конца 2019 года с высокой вероятностью останутся без изменений.

На американском и иных мировых финансовых рынках часто возникают слухи о грядущем кризисе то из-за того, что кривая доходности американских гособлигаций изменила форму, то из-за роста корпоративного долга в США. На инверсию кривой доходности ФРС ранее отреагировала повышением процентной ставки, но в настоящее время ситуация нормализовалась. Возможно, что госдолг США со временем станет одним из факторов риска, но не в ближайшее время, а со временем, если протекционизм и санкции действительно приведут к замедлению роста экономики США. На выступлении Пауэлла долларовый индекс DXY обновил трехнедельный максимум и поднялся выше 98 пунктов. Однако на рубль рост доллара не повлиял.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»