Рублевый индекс МосБиржи поставил исторический рекорд

Во вторник 21 мая российский рынок акций при признаках улучшения внешнего фона возобновил рост, в результате которого рублевый фондовый индекс МосБиржи обновил исторический максимум на отметке 2613.47 п. Индекс РТС, в свою очередь, прибавил 1.4% и достиг уровня 1274 п. Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, считает, что если индексу МосБиржи в ближайшее время удастся удержаться выше круглых 2600 п., то рост продолжится.

В лидерах роста среди «голубых фишек» вновь акции Газпрома (+3.8%). Их рост обусловлен новостями о том, что Совет директоров утвердил по итогам 2018 году выплату повышенных дивидендов, которые ранее были рекомендованы правлением. Текущая дивидендная доходность акций Газпрома составляет 8%. По итогам 2018 года компания направит на дивиденды порядка 26% от консолидированной чистой прибыли. Но с завершением крупных инфраструктурных проектов после 2021 года Газпром, согласно ожиданиям акционеров и инвесторов, начнет приводить свою дивидендную политику в соответствие требованиям правительства к госкомпаниям направлять 50% от чистой прибыли по МСФО на дивиденды.

Внешний фон сегодня заметно улучшился после того, как на рынки поступила информация о выдаче Министерством торговли США временного разрешения китайской компании Huawei. Хотя разрешение было выдано для того, чтобы не создавать проблемы американским компаниям, игроки могли воспринять это как позитивный сигнал к тому, что стороны торговой войны заинтересованы в продолжении диалога. Аппетит к риску на развивающихся площадках также немного вырос – MSCI Emerging Markets прибавил около 0.7%. Китайские рынки преимущественно восстанавливаются. Нефть Brent продолжает колебания в области $70-75 за баррель без особых предпосылок выхода из нее в ближайшее время.

Курс доллара США продолжает балансировать в диапазоне 64-65 руб./$, в целом придерживаясь среднесрочного коридора 63-66 руб./$. Поддержку отечественной валюте по-прежнему оказывают стабильные цены на нефть, налоговый период и повышенный спрос на рублевые активы. Сегодня до конца дня курс доллара США, скорее всего, будет заниматься поисками равновесия вблизи 64.5 руб./$.