Минобр Приангарья и Сбербанк и подписали дорожную карту по усилению финансовой грамотности

План совместных мероприятий 21 мая 2019 года подписали министр образования Иркутской области Валентина Перегудова и управляющий Иркутским отделением Сбербанка России Наталия Цайтлер.

Соглашение о сотрудничестве определяет формат взаимодействия между структурами в 2019 году. «Мы подписываем Дорожную карту уже третий год. И каждый раз фокусируемся на самых актуальных решениях. И Байкальскому банку, и Министерству образования важно качество мероприятий по усилению финансовой грамотности детей и молодежи региона. Это одна из стратегически важных задач. Также, в этом году мы запланировали совместное изучение опыта реализации строительства школ с использованием государственно-частного партнерства, по примеру т.н. коробочного продукта Сбербанка в г. Ханты-Мансийск. Вместе мы будем развивать и доступность услуг системы образования через системы Эквайринга и Интернет-Эквайринга», — сообщила Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк.

Ежегодно, в рамках просветительской деятельности среди детей и молодежи, сотрудниками Байкальского банка проводятся мероприятия «Недели финансовой грамотности», в апреле 2019 года в них приняли участие более 500 человек. Эксперты Сбербанка проводят лекции в школах и вузах о правилах пользования банковскими картами, о мерах безопасности и профилактике мошенничества, об инструментах накопления личных сбережений. Музей Байкальского банка для школьников и студентов региона круглый год организовывает экскурсии, посвященные истории денежного оборота в Сибири. Утвержденная Дорожная карта усиливает такую просветительскую работу.

Валентина Перегудова рассказала о результативности соглашений, подписанных со Сбербанком ранее. Министр образования подчеркнула — уровень грамотности школьников Иркутской области растет с каждым годом, но работы еще много. Есть примеры мошеннических схем с банковскими картами, случаются сбои в онлайн-покупках — школьники и студенты должны уметь защищаться от такого негатива и приумножать свои финансы. «Мы со Сбербанком сотрудничаем во многих проектах — «Учитель года», «WorldSkills», зарплатном проекте, вместе мы учим детей финансовой грамотности. Это содействие необходимо, и оно дает плоды. В этом году мы запланировали больший акцент сделать на категорию незащищенных детей. Усилим работу в детских домах и в сельской местности».