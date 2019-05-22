РСА разъяснил, что делать автовладельцам, застрахованным по ОСАГО в “НАСКО”

В связи с отзывом лицензии у АО “НАСКО” и непредоставлением доступа временной администрации Банка России к документации, архивам и электронным базам компании, Российский союз автостраховщиков (РСА) разъясняет следующее.

Ответственность автовладельцев, которые приобрели полис ОСАГО в страховой компании “НАСКО” до 14 мая 2019 года включительно, является застрахованной, а полисы ОСАГО - действующими. Расторгать их или заключать новые договоры ОСАГО в других компаниях не нужно. При этом следует учитывать, что вносить изменения в договоры ОСАГО, увеличивающие ответственность страховой компании, начиная с 15 мая 2019 года невозможно.

В случае, если такой автовладелец стал виновником ДТП, выплаты за него производятся из компенсационных фондов РСА. При этом потерпевший в ДТП, застрахованный по ОСАГО в страховой компании с действующей лицензией, должен обращаться за выплатой в “свою” страховую компанию. Если договор ОСАГО потерпевшего в ДТП заключен со страховой компанией, лишившейся лицензии, такой потерпевший должен обратиться за компенсационной выплатой в РСА.

Список адресов, куда можно обратиться за компенсационной выплатой, представлен на сайте РСА. Список документов, необходимых для осуществления компенсационных выплат, размещен на сайте РСА по ссылке.

Если автовладелец, застрахованный по ОСАГО в АО “НАСКО”, стал потерпевшим в ДТП, ему следует обратиться в страховую компанию виновника ДТП (в случае, если лицензия на ОСАГО этой компании действует) или за компенсационной выплатой в РСА (если лицензия на ОСАГО у страховой компании виновника ДТП отозвана).

РСА обращает внимание автовладельцев, заключающих договоры ОСАГО через систему “е-Гарант”: ввиду наличия полисов АО “НАСКО”, оформленных через эту систему до 15 мая 2019 года, по которым на текущий момент страховой компанией не было получено подтверждение платежа от банка, АО “НАСКО” продолжает фигурировать среди компаний, представленных в системе “е-Гарант”. При этом начиная с 15 мая 2019 года новые полисы ОСАГО АО “НАСКО” через систему “е-Гарант” оформить технически невозможно.

РСА напоминает, что договоры ОСАГО, заключенные от имени АО «НАСКО», а также договоры ОСАГО, заключенные в электронном виде, начиная с 15 мая 2019 года, являются недействительными. Заключение договоров ОСАГО АО “НАСКО” в электронном виде и на бланках страховой компании АО «НАСКО», начиная с 15 мая 2019 года преследуется по закону. РСА обращает внимание автовладельцев, что все предъявляемые полисы ОСАГО АО “НАСКО” будут сверяться с формируемым Банком России реестром утраченных бланков. В случае, если предъявленный автовладельцем полис ОСАГО будет значиться в этом реестре, он будет признан недействительным и выплат по нему производиться не будет.