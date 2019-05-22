Средняя зарплата хирурга в Иркутске составляет 50 000 рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты врачей-хирургов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске.

Так, по полученным данным, хирург в этом городе в среднем получает 50 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 85 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 70 000 рублей в месяц.В соседних крупных городах ситуация следующая: в Красноярске средний доход аналогичного специалиста составляет 49 000 рублей, в Чите – 53 000 рублей, в Улан-Удэ – 45 000 рублей в месяц.