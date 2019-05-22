Держателям карт Азиатско-Тихоокеанского банка Visa стал доступен Apple Pay

Держатели карт Visa Азиатско-Тихоокеанского банка, получили возможность пользоваться Apple Pay – современным, удобным и безопасным платёжным инструментом.

Важно отметить, что система Apple Pay полностью безопасна и конфиденциальна. При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay, номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого каждой учетной записи присваивается уникальный номер, который шифруется и хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки, а также взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID.