Сбербанк обеспечил закупку уникального оборудования для реставрации картины Репина

В Государственную Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной вандалом картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Стол выполнен по индивидуальному заказу галереи, его покупка стала возможной благодаря поддержке Сбербанка.

Сложная механика стола-трансформера разработана специально для реставрации большеразмерного полотна. В марте 2019 года произведение было перенесено в новую реставрационную мастерскую, и специалисты галереи уже приступили к работе по протоколу Реставрационного совета.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Для нас поддержка реставрации картины Репина является не только единоразовой акцией, но и желанием выстроить высокотехнологичную базу для российских реставрационных мастерских, которые позволят сохранить великое культурное наследие нашей страны».

Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи:

«Сбербанк помог Третьяковской галерее оборудовать реставрационную мастерскую по последнему слову техники, и это огромный вклад не только в данный проект, но и в будущие исследовательские и реставрационные работы галереи».

Сбербанк незамедлительно выразил готовность оказать поддержку Третьяковской галерее в восстановлении картины Репина, которая была повреждена вандалом в мае 2018 года. Также банк осуществит финансирование разработки специальной защитной системы, которая обеспечит сохранность картины в постоянной экспозиции.