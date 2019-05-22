Опубликована предварительная программа II Международного конгресса по кибербезопасности (ICC)

На сайте II Международного конгресса по кибербезопасности (The International Cybersecurity Congress, ICC), который пройдет в Москве 20–21 июня, опубликована предварительная программа форума. В дискуссиях примут участие ведущие отраслевые специалисты, представители крупнейших международных компаний и государств — все, кто заинтересован в том, чтобы сделать цифровой мир более безопасным.

Конгресс пройдет в столичном Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Планируется обсудить практические методы противостояния главным мировым киберугрозам. Тема открывающей работу форума 20 июня пленарной сессии с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова и президента Совета по кибербезопасности Германии Ханса-Вильгельма Дюнна — «Путь к глобальной киберустойчивости — только вместе?». Модератором сессии выступит Миша Гленни, журналист, ведущий эксперт по киберпреступности.

Отдельная панельная сессия «Стратегии кибербезопасности: Финансовая отрасль» объединит ведущих представителей финансовых организаций из разных стран мира для обсуждения общих вызовов и определения ключевых аспектов взаимодействия в сфере кибербезопасности. Ее модератором выступит заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, а ключевыми спикерами станут Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский и вице-президент компании Visa по информационной безопасности Сунил Сешадри.

Темами других панельных сессий и дискуссий станут поиск путей взаимодействия и совместной выработки эффективной международной стратегии сотрудничества государств и правоохранительных структур в сфере борьбы с киберпреступностью, определение ландшафта киберугроз глобальной критической инфраструктуры, а также прорывные технологические достижения в сфере защиты киберсистем.

Среди ключевых спикеров конгресса: CEO дочерней компании Сбербанка BI.ZONE Дмитрий Самарцев; руководитель Службы кибербезопасности ПАО Сбербанк Сергей Лебедь; генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир; президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский; координатор мероприятий по противодействию транснациональным угрозам ОБСЕ Раса Остраускайте; операционный директор Munich Security Conference доктор Бенедикт Франке; CEO Национального института кибербезопасности (INCIBE) Альберто Эрнандес Морено; глава департамента кибербезопасности и сопутствующих технологий Министерства информационных технологий и коммуникаций Республики Филиппины Аллан Салим Кабанлонг; вице-президент по информационным технологиям, Saudi Aramco Юсеф Аль Улян; технический директор VEON Йогеш Малик.

Планируется также проведение тематических секций с докладами по различным отраслевым направлениям. Среди тем для обсуждения: «Правовые аспекты кибербезопасности», «Возложение ответственности за кибератаки», «Правовое регулирование в безграничном и неуправляемом виртуальном мире — возможно ли это?», «Развитие киберпотенциала», «Обучение кибербезопасности в сфере атомной и электроэнергетики», «Прорывные технологии», «Из мира киберпреступников», «Инвестиции в кибербезопасность».

В рамках форума также состоится брифинг, посвященный подведению итогов проекта Cyber Polygon, международного online-тренинг по международной кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми угрозами. В ходе брифинга представители организаций-участников представят результаты проведенного тренинга, оценят эффективность подобных мероприятий и обсудят перспективы развития сотрудничества для совместного противостояния киберугрозам.

Завершит работу форума его основная пленарная сессия «Безопасный цифровой мир — будущее или утопия?», в которой примет участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Это ключевое событие мероприятия, где участники форума подведут итоги совместной работы и обсудят перспективы развития в эпоху глобальной цифровой трансформации, а также определят стратегии повышения общемировой устойчивости к глобальным киберугрозам.

ICC — уникальная международная межотраслевая платформа, объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобальной диджитализации.

Второй международный конгресс по кибербезопасности станет ключевым мероприятием Global Cyber Week — международной недели по кибербезопасности, которая пройдет 17–21 июня в Москве и станет крупнейшим профильным событием в России и Восточной Европе. Мероприятие объединит под своей̆ эгидой̆ ряд отраслевых форумов, где соберет представителей российских и зарубежных государственных учреждений, международных организаций и транснациональных компаний, а также независимых экспертов и исследователей.

Откроет Global Cyber Week техническая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE, которая состоится 17–18 июня. 19 июня состоится онлайн-тренинг по международной кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели тренинга смогут на сайте следить за успехами участников в режиме реального времени.

Первый международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2500 участников, порядка 700 организаций более чем из 50 стран. Президент Российской Федерации В. В. Путин лично приветствовал гостей конгресса со вступительной речью. Ожидается, что Президент Российской Федерации посетит Конгресс и в этом году.