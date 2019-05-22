«Открытие» Private Banking возглавила Виктория Денисова

Виктория Денисова назначена руководителем «Открытие» Private Banking и будет отвечать за развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных частных клиентов в банке «Открытие».

Анна Хаустова, исполнявшая обязанности руководителя «Открытие» Private Banking, станет заместителем Викторией Денисовой.

Бизнес-направление «Открытие» Private Banking оказывает финансовые и нефинансовые услуги для состоятельных частных клиентов. Основными задачами Виктории Денисовой на новом посту станут расширение региональной сети Private Banking группы, улучшение качества сервиса для VIP-клиентов, разработка и реализация инвестиционной стратегии для клиентов «Открытие» Private Banking, трансформация продуктовой линейки. В новой должности Виктория Денисова будет подчиняться Виктору Николаеву - члену правления, руководителю корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие».

Виктория Денисова имеет успешный опыт работы в команде «Открытие». С ноября 2013 года она занимала пост генерального директора УК «Открытие». За это время количество клиентов увеличилось в 12 раз - с 4,9 тыс. до 57,1 тыс. человек. Активы физических лиц за пять лет выросли в 22 раза - с 1,6 млрд рублей до 34,8 млрд рублей. Активы юридических лиц стали больше в 4 раза - с 31,7 млрд до 122,8 млрд рублей.

До прихода в группу «Открытие» Виктория Денисова на протяжении четырех лет возглавляла розничный бизнес инвестиционной группы «Атон», ранее управляла сетью московских отделений «Ситибанка».

Виктория Денисова окончила МГЛУ имени Мориса Тореза, получила степень МВА в Московской международной высшей школе бизнеса по специальности «Стратегический менеджмент», имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.

«Уверен, что целеустремленность, профессионализм и успешный опыт работы в сфере инвестиций помогут Виктории Денисовой укрепить лидерские позиции «Открытие» Private Banking в этом сегменте банковского рынка и вывести обслуживание клиентов на еще более высокий качественный уровень», - отметил Виктор Николаев.