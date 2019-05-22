ГринКомБанк сообщил об изменении режима работы офиса в г. Усолье-Сибирское

С 23 мая 2019 меняется режим работы дополнительного офиса «Усольский» АО «ГринКомБанк»:
- понедельник-пятница с 8-00 до 17-00,
- с клиентами с 8-15 до 16-45, обед с 13-00 до 14-00,
- выходной — суббота, воскресенье.
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Новости
ГринКомБанк сообщил об изменении режима работы офиса в г. Усолье-Сибирское22 мая 2019
С 23 мая 2019 меняется режим работы дополнительного офиса «Усольский» АО «ГринКомБанк»:
/ СИА /
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