Новости

ГринКомБанк сообщил об изменении режима работы офиса в г. Усолье-Сибирское

22 мая 2019

С 23 мая 2019 меняется режим работы дополнительного офиса «Усольский» АО «ГринКомБанк»:

  • понедельник-пятница с 8-00 до 17-00,
  • с клиентами с 8-15 до 16-45, обед с 13-00 до 14-00,
  • выходной — суббота, воскресенье.

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
«Все сливки достаются первым». Мария Куликова о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Денис Гук пригласил иркутян на SBERTALKS, находясь в Риме
Стала известна программа SBERTALKS 4.0
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании