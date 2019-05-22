Дальневосточный банк информирует о возможности смены пин-кода карты

Дальневосточный банк предлагает держателям карт сервис по смене ПИН-кода* карты в системе «Интернет-офис» / «Мобильный офис».

Изменить ПИН-код на удобный теперь возможно без перевыпуска карты всего за несколько минут.

Чтобы воспользоваться сервисом, потребуется указать реквизиты карты: номер карты, срок действия карты и код CVC2**.

Правила смены ПИН-кода подробно описаны в инструкциях, размещенных на сайте Банка:

Обращаем внимание, что в случае трёх неудачных попыток изменения ПИН-кода, установить новый ПИН-код будет возможно после обращения в контакт-центр Банка по телефону 8-800-555-22-05 либо в офис Банка.

*Исключение составляют карты Visa Electron, выпущенные до 01.01.2017 г. и предоплаченные карты, распространяемые на АЗС/АЗК НК «Роснефть».

** код CVC2 – это три цифры, указанные на обратной стороне карты на белом фоне.